На российских космических кораблях, ракетах и спутниках могут появиться логотипы банков и крупных компаний. Правительственная комиссия поддержала законопроект депутатов Госдумы и сенаторов о размещении наружной рекламы на инфраструктуре «Роскосмоса», рассказал RTVI источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва.

«Роскосмосу» предлагается дать право заключать договоры на размещение рекламы на космической технике, а также на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры.

В правительственной комиссии предложили утонение. Там посчитали целесообразным дать госкорпорации полномочия устанавливать форму проведения торгов — аукцион или конкурс на право заключения соответствующего договора, а также проводить все процедуры по ФЗ «О рекламе». Но в самом законе «О рекламе» прописать, что особенности заключения данных договоров устанавливаются федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Прибыль от рекламы законопроектом предлагается делить пополам: половина пойдет в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина — на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса».

По оценке госкорпорации, потенциальный доход от таких проектов может составить до 200 млн рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от рекламы на объектах космической инфраструктуры, отмечается в материалах к законопроекту.

В «Роскосмосе» провели исследования потенциального спроса на космическую рекламу, «по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний», отмечается в сопроводительных документах к законопроекту. Кроме того, дополнительным источником дохода может стать платное участие в придумывании названий для космических кораблей и аппаратов.

Развитие космической рекламы в России началось вскоре после распада СССР. Например, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции «Мир» космонавты продемонстрировали метровый макет банки Pepsi-Cola, в 2001 году на обтекателе ракеты-носителя, доставлявщей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль «Звезда», размещалось трехметровое изображение эмблемы компании Pizza-Hut. Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика авиакомпании S7, а в 2021 году «Роскосмос» разместил баннер на ракете-носителе и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил «СберБанк России» со 180-летием. Кроме того, в 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм «Вызов», что также принесло доход космическому ведомству.

Таким образом, «Роскосмос» намерен поставить на поток доходы от рекламы, для этого уже создали специальное коммерческое подразделение — «Главкосмос», отметили в комитете Госдумы по вопросам собственности. Там предложили пойти дальше и расширить спектр предлагаемых «Роскосмосом» коммерческих услуг: добавить выполнение на заказ конкретных работ (съемка фильмов, фотографирование объектов и явлений), производство рекламных роликов и обучающих передач, демонстрация продукции и профессиональных навыков, исполнение определенных произведений, исследований, размещение информации и т.д.

Кандидатов на «космическую» рекламу много, заявил RTVI соавтор законопроекта сенатор Константин Долгов: «Вот и посмотрим, кто первый заявится, кандидатов много. Я уверен, что это будут российские компании и не только с госучастием. Это будут крупнейшие производители, которые вносят серьезный вклад в нашу экономику, узнаваемость нашей страны на мировой арене, ведущие компании-экспортеры. Таких много».

В комитете Совфеда по экономполитике называют среди потенциальных заказчиков рекламы «Норникель» и «ФосАгро».

Главное, чтобы там не было рекламы прокладок, сказал RTVI зампред комитета Госдумы по экономполитике, соавтор законопроекта Михаил Делягин.

«Кто у нас основной рекламодатель в телевизоре? Я думаю, что какой-нибудь Wildberries или какой-нибудь Ozon — флагманы российской экономики, или какой-нибудь «Яндекс», я думаю, что они будут в первых рядах среди рекламодателей. Потому что если мы увидим на ракете «Газпром» — народное достояние», все сразу задумаются о его финансовом положении. Я думаю, что «Сбербанк» будет на ракете. Может быть даже «Альфа-банк» будет, главное, чтобы портрет Фридмана не поставили в качестве рекламы — и все будет хорошо», — сказал Делягин.

Он сомневается, что такая реклама вряд ли будет доступна малому и среднему бизнесу, ракеты запускаются не так часто. Это интересно компаниям-экспортерам.

«На ракетах могла бы размещаться реклама высокотехнологичного бизнеса, но у нас с высокотехнологичным экспортом все достаточно плохо. Я думаю, что будет, как с обычной рекламой. Ну, прокладки, я надеюсь, мы не увидим, надеюсь, мозг все-таки включится. А с другой стороны, если у «Роскосмоса» не будет другого рекламодателя — что ж тут делать», — смеется Делягин.

«Кроме того, может быть и то, что называется социальная реклама. А вот, скажем, реклама платежной системы «МИР» идеально совместит и наше послание миру, потому что мы делаем все для того, чтобы обеспечить мир, и рекламу платежной системы. Кстати был бы очень красивый вариант. Я бы сильно порадовался», — добавил Делягин.

В целом закон позитивный и может быть принят в весеннюю сессию, то есть до августа, считают в комитете Госдумы по экономполитике.