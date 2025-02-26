Когда-то Африка пережила алмазную и золотую лихорадку, сегодня у нее есть редкоземельные элементы и условия для развития «зеленой энергетики». Съемочная группа RTVI поехала на юг континента, чтобы разобраться, почему всё это не принесло богатства людям. В документальном фильме Сергея Морозова «Проклятые рудники» жители ЮАР и Намибии рассказывают, как устроена добыча полезных ископаемых на континенте.

«Ресурсное проклятье»

Первый алмаз на территории современной ЮАР нашли еще в середине XIX века. На северо-западе страны сегодня «в основном зарабатывают на рудниках», рассказал RTVI специалист по безопасности из ЮАР Андре Зицман.

«Здесь водится золото, а ближе к Намибии — алмазы. Фермеры выращивают скот, а на этих же участках копают. В Южной Африке человек может получить лицензию на добычу полезных ископаемых. Фермеры здесь необыкновенно богаты, но живут очень замкнуто», — объяснил Зицман.

Однако большинство населения страны продолжает жить в бедности, а среди рудников — районы трущоб. Люди приезжают в надежде найти работу, рассказал RTVI профессор Университета Витс в Йоханнесбурге Раймонд Дюррхейм. Но, по его словам, одно из последствий колониализма и апартеида — низкий уровень массового образования, а на больших рудниках — сложное оборудование.

«Они покупают клочок земли, и начинают ставить эти цинковые штуки. Это металл, цинк с крыш. Ставят цинковый домик — и поехали. Слишком много народу, и они всё прибывают. А если они приходят на твою землю и начинают там строиться, ты их фиг выгонишь», — говорит Зицман.

Наличие природных богатств не означает, что простые люди получат от этого какую-то выгоду, говорит Дюррхейм. «Это называют ресурсным проклятием, потому что есть права на землю, которые уходят вглубь веков, и есть международные компании, которые отвечают перед акционерами. Как правило, это пенсионные фонды богатых стран, а их цель — максимальная прибыль», — сказал он.

Литий за гамбургер

Команда RTVI отправилась в Намибию, в поселок Уис, где добывают литиевое сырье. Местные жители собирают минералы на территории общины. По их словам, в 2022 году здесь появились иностранцы.

«Мы поехали в наше обычное место добывать литий, и тут, откуда ни возьмись, десять китайцев. И они давай спрашивают, чем мы тут занимаемся. Мы сказали — ведем кустарный промысел. Они говорят: «Уходите отсюда, а то мы вызовем полицию»», — рассказал RTVI горняк Герсон Госеб.

По его словам, китайцы заставили местных уйти и к тому же раскидали литий, который они успели собрать.

«Бессердечные люди. Не умеют делиться. Это огромная территория, где собирали минералы горняки-индивидуалы — вот люди, которым принадлежит эта земля. А вы прогоняете их, как собак», — возмущается Госеб.

Выяснилось, что литий теперь добывает китайская Xinfeng Investments. СМИ писали, что некая намибийская компания за $160 оформила на себя 10 участков для ручного промысла. Ее главой оказался двоюродный брат советника министерства природных ресурсов, он продал долю китайцам, которые начали промышленную разработку лития.

Xinfeng заплатила намибийской компании $2,6 млн (из них брат советника лично получил $300 тыс.), вывезла за границу 55 тыс. тонн литиевого сырья на десятки миллионов долларов, а государство Намибия осталось с $160. При этом, как утверждают жители, традиционный вождь местной общины подписал согласие, получив за это компьютер, 12 пластиковых стульев и гамбургер.

Xinfeng, брат намибийского чиновника и вождь обвинения в коррупции отрицали.