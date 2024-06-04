Прокуратура Пензенской области и межрегиональное отделение Росимущества подали иск о защите прав собственности и иных вещных прав против ОАО “Фармация” — одной из крупнейших аптечных сетей Пензенской области, обнаружил RTVI. Дело рассматривается в закрытом режиме. Это разбирательство может пойти по сценарию “МАКФы”, когда прокуратура потребовала обратить акции компании в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса», предполагает руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова.

«Фармация» — это аптечная сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклинику. Также она владеет сетью медицинских центров. Бенефициаром компании, согласно СПАРКу, значится Евгения Шпигель — жена экс-сенатора, основателя холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля.

Аптечная сеть «Фармация» оказалась в центре внимания из-за коррупционного скандала, в результате которого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава фармацевтической группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель получили сроки — 12 и 11 лет соответственно.

По версии следствия, Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля, его супруги и гендиректора “Фармации” взятки общей суммой более 30 млн рублей. Взамен, по данным СК, он обеспечивал аптечной сети заключение госконтрактов “на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов”.

Солидарно, с Белозерцева, Шпигеля, его жены и других физлиц и юрлиц, суд постановил взыскать в пользу государства более 8 млрд рублей — как денежные средства, полученные коррупционным путем. Параллельно банк “Санкт-Петербург” обратился в суд, чтобы признать аптечную сеть банкротом: “Фармация» — поручитель принадлежавшей Шпигелю ООО «Биотэк» по кредитам, привлеченным в банке «Санкт-Петербург», а обязательства по ним не исполнены до сих пор.

Однако история с банкротством не устроила прокуратуру — ведомство обжаловало решение Арбитражного суда Пензенской области о введении процедуры наблюдения в «Фармации». Прокуратура просила приостановить дело о рассмотрении банкротства, поскольку на тот момент решение суда об обращении и взыскании в доход государства в 8 млрд еще не вступило в законную силу, рассказала RTVI Ирина Егорова, руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия».

“Понятно, что банкротный процесс будет достаточно длительным, и прокуратура, конечно, увязнет в этом процессе на долгие годы. Появляются новые требования, соответственно, сумма требований кредиторов будет увеличиваться”, — пояснила она.

Что касается нового дела — прокуратуры Пензенской области и межрегионального отделения Росимущества о защите прав собственности и иных вещных прав против ОАО “Фармация” — то через такой иск прокуратура может пытаться обойти эти сложности, предполагает Егорова. Вероятнее всего, с помощью закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходом (N230).

“Аналогичным путем пошла прокуратура в отношении МАКФы и компаний, входящих в одну группу лиц с МАКФой. Суть в чем? Если имеются сведения и доказательства, что лицо, замещающее государственную должность, не может подтвердить законность приобретения им имущества, то прокуратура имеет право такое имущество обратить в доход государства. Поэтому я предполагаю, но это опять же только предположение, что этот иск в рамках этого закона”, — сказала она.

Применительно к делу “Фармации” логика может быть такой: Шпигель, будучи государственным служащим, инвестировал незаконно полученные доходы в том числе и в “Фармацию”, которая приобретала имущество, используемое в рамках этой коррупционной деятельности, указала Егорова.

Кто такой Борис Шпигель Борис Шпигель в 1991 году создал фармацевтический холдинг «Биотэк». В 1995 году неудачно баллотировался в Госдуму и стал помощником спикера палаты Геннадия Селезнева. В конце 90-х занимался шоу-бизнесом — создал и возглавил продюсерский центр МСК, с помощью которого продвигал Николая Баскова, женившегося впоследствии на его дочери Светлане Шпигель. Был зампредом созданных Селезневым «Партии возрождения России», а затем движения «Россия». В 2003 году Борис Шпигель стал сенатором от Пензенской области, после чего акции «Биотэка» перешли его супруге Евгении, он занимал эту должность до 2013 года. На этой должности занимался развитием отношений между Россией и Израилем.

“Сама “Фармация”, согласно решению Пензенского суда, участвовала в коррупционной деятельности и доходы, которые она получала и инвестировала в приобретение в том числе недвижимости и долей в других предприятиях, получены незаконным путем. Поэтому прокуратура, я предполагаю, пытается обратить взыскание имущества, принадлежащее “Фармации”. Думаю, в том числе и для того, чтобы обойти все те процедуры, которые сейчас будут в рамках дела о банкротстве”, — уточнила она.

По данным СПАРКа, на конец 2023 года активы “Фармации” оцениваются в 1 млрд рублей, выручка — 2 млрд рублей, чистая прибыль — 103 тысячи. Число госконтрактов тоже существенно снизилось — с 1,8 млрд рублей в 2020-м до 154 млн в 2023-м и 12 млн в 2024-м.

“Скорее всего, сама “Фармация” не обладает необходимыми активами для погашения суммы в 8 млрд рублей. Поэтому, если ее в рамках банкротства раздербанят, то сумма, которую прокуратура сможет взыскать, еще существенно снизится”, — подытожила Егорова.

RTVI отправил запросы в пензенскую прокуратуру, ОАО “Фармация” и банк “Санкт-Петербург”, но на момент публикации не получил ответы.