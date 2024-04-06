Прокуратура Москвы от имени государства извинилась перед ученым-гидрологом Александром Цветковым, которого из-за ошибки системы распознавания лиц арестовали по делу о серийных убийствах 20-летней давности и освободили из СИЗО лишь в декабре 2023 года. В конце февраля стало известно, что с Цветкова сняли все обвинения.

«Вам приносятся официальные извинения от имени государства за моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — говорится в документе за подписью старшего помощника прокурора Михаила Суворова.

Сканированную копию документа опубликовала в своем телеграм-канале правозащитница Ева Меркачева, которая поблагодарила прокуратуру и отметила, что «ошибаться не стыдно — стыдно не признавать ошибки и не извиняться».

Ученый-гидролог Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков был задержан в феврале 2023 года в московском аэропорту Домодедово, когда вместе с коллегами возвращался из очередной экспедиции. Камера сочла его похожим на фоторобот подозреваемого в четырех убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году.

Составленный с помощью ИИ фоторобот предполагаемого преступника совпал с фото Цветкова на 55%. Ученому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), суд отправил его в СИЗО, но в декабре 2023 года Цветкова отпустили, оставив в силе запрет определенных действий. Дело при этом оставалось открытым.

О том, что с ученого, который провел под стражей около 10 месяцев, сняли обвинения, сообщила в конце февраля его жена Марина Цветкова. В мартовском интервью «Коммерсанту» Цветков рассказал, что намерен взыскать с государства компенсацию за незаконный арест.

В декабре Меркачева в интервью RTVI назвала историю Цветкова примером того, как использование искусственного интеллекта для повышения раскрываемости преступлений может приводить к нарушению прав человека.

«Искусственный интеллект <…> в случае с Цветковым определил его внешнее сходство с тем, каким он был 20 лет назад, по фотороботу, и то это сходство было 55%. Причем внешность ничем не примечательна, совершенно обычная, не было каких-то родинок, шрамов, ничего подобного. И этого оказалось достаточно», — сказала Меркачева.

По ее словам, известны истории, когда ИИ по какой-то причине определял человека как «неблагонадежного», после чего «к совершенно обычному гражданину могли явиться в любое время дня и ночи какие-то люди — иногда еще со скрытыми лицами, с оружием — что-то спрашивать, что-то выяснять». «Но это все нарушение базовых прав человека», — констатировала член Совета по правам человека при президенте России.

«Санька, это ты?»

Помимо фоторобота, обвинение против Цветкова было построено на показаниях ранее задержанного по этому же делу Андрея Алешина. Тот рассказал следствию, что якобы дружил с Цветковым и был его сообщником. Алешин утверждал, что в 2002 году Цветков вместе с ним бродяжничал на площади трех вокзалов в Москве, выпивал, «выкуривал по полпачки сигарет в день» и представлялся Сашей Чувашом, писали «Известия».

Сам Цветков, как он в марте признался тому же изданию, поначалу был уверен, что задержание, которое произошло по «чудовищной ошибке», не будет долгим. Однако в участке ему предложили признаться в том, что он и есть «тот самый человек, который бомжевал и убивал людей в 2002 году».

«Я сказал, что это все какая-то чушь совершенно, что я ученый, всю жизнь работаю в институте, и бомжевать мне было некогда. Что я в браке, и у меня двое дочерей, и в Москве я бываю крайне редко», — вспоминал Цветков.

По его словам, ситуация усугубилась после первой очной ставки с Алешиным, который к тому моменту уже дал признательные показания в том, что был соучастником настоящего преступника (его до сих пор не нашли).

«В ходе очной ставки этот Алешин радостно бросился мне на шею со словами: “Санька, это ты?! Вместе зону топтать будем!”. В этот момент стало ясно, что торжество справедливости откладывается. Позднее я узнал, что этот человек заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием. Ему выгодно было меня “узнать”, чтобы скостить себе срок», — рассказал ученый.

На каком-то этапе Цветков даже написал явку с повинной — по его словам, к этому его подтолкнули плохое самочувствие, угрозы и давление сокамерников по ИВС. Позже он отказался от своих показаний.

И жена, и защитник Цветкова говорили, что представили доказательства его невиновности еще в первые дни после задержания, подчеркивал портал 76.RU. Это были приказы о проведении экспедиций, в которых участвовал Цветков, и документы о том, что в августе 2002 года зарплата была выплачена Цветкову полностью, а отгулов и отпусков он не брал (убийства были совершены в будние дни).

Родственники и коллеги Цветкова после его задержания писали обращения к властям Ярославской области, депутатам и правозащитникам. Меркачева во время декабрьского заседания Совета по правам человека (СПЧ) рассказала президенту Владимиру Путину, что подозрения в адрес ученого основываются на данных ИИ при совпадении его лица с фотороботом всего на 55%. После этого глава государства поручил разобраться в деталях дела.