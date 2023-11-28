Прокуратура Псковской области не нашла нарушений в установке восьмиметрового памятника Иосифу Сталину на территории опытного завода «Микрон» в Великих Луках. Об этом RTVI сообщил заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский со ссылкой на ответ ведомства.

В сентябре Вишневский направил в адрес прокуратуры обращение, в котором просил демонтировать открытый в августе памятник Сталину «как попирающий законы, гуманизм и здравый смысл». В частности, депутат указывал, что монумент установлен не на территории завода, а перед проходной — в общедоступном месте.

Вскоре Вишневскому пришел ответ от и.о. прокурора Псковской области Алексея Попова, в котором сообщалось об отсутствии «оснований для надзорного реагирования». В ответе также говорилось, что участок, где стоит памятник, находится в собственности АО «Опытный завод «Микрон», а монумент возведен на частные средства, в связи с чем собственники не обязаны согласовывать его размещение с органами власти.

После этого Вишневский направил в управление Генпрокуратуры по СЗФО жалобу на ответ и.о. прокурора. Спустя полтора месяца депутат получил ответ от псковской прокуратуры, в котором утверждается, что нарушений при возведении монумента не выявлено.

«Работы по договору подряда выполнены 14.08.2023. В бухгалтерский учет предприятия внесены соответствующие корректировки. При этом бюджетные средства на выполнение указанных работ не использовались», — говорится в документе.

В ответе восьмиметровый памятник Сталину называется «малой архитектурной формой». Вишневский называл подобную квалификацию «издевательством над законом и здравым смыслом».

Как отметил зампред «Яблока», прокуратура признала, что памятник был открыт без официального согласования с местными властями. В частности, лица, ответственные за его установку, не получили соответствующего решения Великолукской городской Думы в соответствии с положением, которое регламентирует правила установки в городе памятников, памятных знаков и мемориальных досок.

В то же время прокуратура указывает, что направила главе Великих Лук некую информацию с «разъяснением законодательства Российской Федерации в отмеченной части».

«А нам [прокуратура] сообщает, что некие «инициативные граждане» готовят документы для будущего согласования установки памятника. В Петербурге если установишь незаконно ларек — тут же снесут, не обращая внимания на то, что какие-нибудь граждане готовят документы для его согласования», — отметил Вишневский в разговоре с RTVI.

Депутат назвал возмутительным «то, что прокуратура категорически не хочет заставлять демонтировать незаконно установленный памятник».

«Мы продолжим настаивать на демонтаже этого «монументально-декоративного оформления», — подчеркнул Вишневский.