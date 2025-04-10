Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге. Возможной причиной стали книги издательства Ad Marginem, но его главному редактору Михаилу Котомину неизвестно, какие именно. Об этом сообщает телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». По информации Mash, прокуратура отреагировала на жалобу на ЛГБТ*-литературу.

По словам Котомина, книги издательства Ad Marginem часто фигурируют в «безумных списках, которые бродят как летучий голландец по разным организациям».

«Зачастую там возникают причудливые позиции типа “Улицы с односторонним движением” Вальтера Беньямина или “Надзирать и наказывать” Мишеля Фуко. Какие конкретно книги из ассортимента вызвали на этот раз подозрения, мне неизвестно», — сказал главред издательства.

Телеграм-канал Mash на Мойке пишет, что причиной проверки стала жалоба на ЛГБТ*-литературу. Из книжного магазина изъяли «несколько десятков книг с признаками так называемой ЛГБТ*-идеологии», утверждают авторы канала.

Книжный магазин «Подписные издания» был основан в 1926 году и находится в центре Петербурга, на Литейном проспекте. Он специализируется на продаже интеллектуальной литературы, торгует канцелярскими товарами и сувенирами, проводит встречи с писателями и публицистами, издателями и критиками, учеными и журналистами, музыкантами и кинорежиссерами.

Ранее издательство Individuum отказались допустить к участию в книжной ярмарке Non/fiction, которая пройдет с 10 по 13 апреля в Гостином Дворе в Москве. Издательство планирует представить свои новинки в рюмочной «Барка» в том же здании. Основатель ярмарки и гендиректор компании «Экспо-парк выставочные проекты» Василий Бычков прокомментировал изданию «Реальное время» отказ в участии Individuum словами: «Так вышло».

* Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено