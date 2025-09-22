Приволжский районный суд Ивановской области начал рассмотрение иска прокуратуры к бывшему главе города Плёс Алексею Шевцову, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Надзорное ведомство требует взыскать в пользу государства более 1 млрд рублей и обратить в госсобственность около 150 объектов недвижимости

Для обеспечения иска суд наложил арест на имущество Шевцова, его близких родственников и других заинтересованных лиц. Теперь они не могут распоряжаться полусотней объектов недвижимости, расположенных в Ивановской, Костромской, Московской и Ленинградской областях, а также денежными средствами на банковских счетах на сумму в пределах 1 млрд рублей.

По делу назначено судебное заседание. Его дата и время будут определены судом в установленном порядке.

Как утверждает гособвинение, Шевцов, в течение десяти лет, будучи сначала депутатом Совета Плёсского городского поселения, а затем его главой, незаконно совмещал госслужбу с бизнесом. По версии следствия, он использовал свое служебное положение для монополизации рынков недвижимости, гостиниц и общественного питания в Плёсе. Бизнес велся через родственников и подконтрольные организации.

«Для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в городе Плёсе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов», — заявили в прокуратуре.

Общий доход от этой деятельности, по данным ведомства, превысил 1 млрд рублей.

Активы Шевцова и его окружения

По данным источников РБК, знакомых с текстом иска, он предъявлен к широкому кругу лиц: самому экс-мэру, шести его родственникам, главному бухгалтеру и восьми компаниям, которые формально принадлежат им. Сумма иска — 1,162 млрд рублей, которые трактуются как коррупционные доходы. Эти деньги требуют взыскать со всех ответчиков, кроме бухгалтера.

Параллельно прокуратура требует конфисковать в государственную казну 149 объектов недвижимости, распределенных между членами семьи Шевцова, и весь его бизнес-актив: от гостиниц и кофейни до агрокомпании и частного охранного предприятия.

По данным «Коммерсанта», Шевцов, будучи депутатом и чиновником, владел и руководил такими компаниями, как «Группа “Фортеция”», «Туристическая фирма “Северные орхидеи”», «Нефтяной инвестиционный дом», «Яшма», «Торговый центр “Калашная улица”», «Ресторан Плёсского яхт-клуба», «Шохонский лес». Еще несколько фирм были записаны на брата, жену и дочь Шевцова. Большинство компаний работало в сферах туризма и гостиничного бизнеса, общественного питания и недвижимости, которые регулировались напрямую властями Плёса.

Прокуратура считает, что благодаря своим должностям Швецов смог создать «исключительные условия ведения бизнеса для собственных коммерческих структур и фактически сделать их положение в занимаемых сферах монопольным», цитирует «Ъ».

Часть объектов, которые использовались в бизнесе Шевцова, ранее принадлежали государству или муниципалитету, утверждают гособвинители. Некоторые земельные участки, по информации прокуратуры, были предоставлены ему бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым, который впоследствии был осужден за злоупотребление должностными полномочиями.

В числе 150 объектов недвижимости, которые прокуратура требует изъять у Шевцова и его семьи, 61 земельный участок со свинарником, птичниками и другими объектами, 33 нежилых и 16 жилых зданий, 11 жилых домов, перечисляет «Ъ».

Также прокуратура требует обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале восьми плёсских компаний:

«Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой»,

«Плёсские отели и избинги»,

торговый центр «Калашная улица»,

туристическая фирма «Плёс-Тур»,

музейный комплекс «Левитановский Плёс»,

«Левитан Риэлти»,

Шуйская агропромышленная компания,

ЧОП «Фортеция Плёс».

Сам Шевцов заявил газете, что «никогда не был главой или сотрудником администрации, распорядителем бюджетных средств». В восстановление плёсских объектов недвижимости, по его словам, были вложены средства от продажи машиностроительного завода на Урале. Претензии к себе и своей семье экс-глава Плёс назвал надуманными и предположил, что они связаны с его конфликтом с региональными властями.

Это не первый иск прокуратуры к Шевцову. Надзорный орган указывает, что в 2024-2025 годах у ответчика и связанных с ним лиц уже истребовали в пользу государства земельные участки общей площадью 26 гектаров, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

Одним из таких эпизодов стало решение суда в 2024 году удовлетворить иск заместителя генерального прокурора. Тогда суд постановил изъять участок Шевцова площадью 2,3 гектара, а возведенный на нем «избинг-отель» «Усадьба дикого барина» был признан самовольной постройкой, которую обязали снести.

Избинг — это формат комфортного кемпинга (глэмпинга), который Алексей Шевцов разработал для Плёса. По его определению, эта концепция адаптирована для исторических городов, сел и природных заповедных зон.

Также, по данным прокуратуры, компания Шевцова арендовала участок на берегу Волги площадью 20 гектаров. При этом годовая арендная плата за него составляла чуть более 500 рублей.

«Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки», — заявили в надзорном ведомстве.

Что известно о Шевцове

Алексей Шевцов родился в Орске Оренбургской области и окончил экономический факультет МГУ. Свой бизнес он начал на родине: в 1997 году вместе с братом он приобрел контрольный пакет акций машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске.

Однако в начале 2000-х годов Шевцов, который часто бывал в Плёсе, решил заняться развитием этого города. Первым шагом стала реставрация трех старых домов, где позднее открылся бутик-отель «Соборная слобода».

После избрания депутатом в Плёсе в 2005 году он продал свои акции орского завода и вложил эти средства в местный бизнес. К тому времени его отель расширился, также появились рестораны, сувенирные магазины и другие гостиницы. Часть отреставрированных зданий была продана.

На посту мэра Плёса Шевцов продвигал собственную концепцию развития территорий, что, по данным Forbes, привело к конфликту с тогдашним губернатором Ивановской области Михаилом Менем. Оставив пост главы города, Шевцов сосредоточился на гостиничном и ресторанном бизнесе. Все его проекты в Плёсе объединены под брендом «Потаённая Россия».