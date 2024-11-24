В Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) найден мертвым израильский раввин Цви Коган, который с 21 ноября числился пропавшим без вести. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра и МИДа Израиля пишет газета Times of Israel.

По данным издания, труп раввина нашли в автомобиле, брошенном в 150 км от Абу-Даби. В его убийстве подозреваются несколько граждан Узбекистана, якобы нанятых Ираном и уже успевших сбежать в Турцию. Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна «в шоке».

«Убийство Цви Когана является преступным антисемитским терактом. Государство Израиль будет действовать всеми возможными способами и привлечет к ответственности преступников, виновных в его смерти», — говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху и израильского внешнеполитического ведомства.

Президент Израиля Исаак Герцог заявил:

«Эта гнусная антисемитская атака является напоминанием о бесчеловечности врагов еврейского народа. Это не помешает нам продолжать развивать процветающие общины в ОАЭ или где-либо еще — особенно с помощью самоотверженной работы и преданности делу посланников Хабада по всему миру».

Израильский лидер поблагодарил власти ОАЭ за «быстрые действия» и выразил уверенность в том, что те сделают все возможное, чтобы привлечь убийц к ответственности.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал убийство «антисемитским террористическим актом» и пообещал, что ОАЭ и Израиль будут сотрудничать в расследовании.

Неназванный чиновник, близкий к властям ОАЭ, заявил, что религиозные и политические деятели эмиратов организовали расследование убийства Когана. «Это произошло после многих лет, когда не было никаких необычных инцидентов на почве безопасности или национализма», — цитирует чиновника Reuters.

Совет национальной безопасности Израиля в очередной раз предупредил туристов о вреде поездок в ОАЭ, заявив, что там сохраняется угроза для израильских граждан. Предупреждение касается «поездок третьего уровня», то есть не являющихся необходимыми.

«Избегайте посещения предприятий, мест скопления людей и развлекательных заведений, связанных с израильским и еврейским населением. Соблюдайте повышенную бдительность в общественных местах (включая рестораны, гостиницы, бары и т. д.). Избегайте демонстрации израильской символики. Сотрудничайте с местными силами безопасности, следуйте их указаниям и немедленно сообщайте, если вы подверглись террористической деятельности», — говорится в заявлении совета.

Израильским путешественникам, посещающим ОАЭ, также настоятельно рекомендовано воздержаться от публикаций в соцсетях любого контента, связанного с их поездками, и закрыть свои профили для просмотра сторонними пользователями.

Убитый в ОАЭ раввин имел двойное гражданство Израиля и Молдовы. После того как в конце 2020 года ОАЭ и Израиль при посредничестве США нормализовали двусторонние отношения в рамках так называемых Авраамовых соглашений, Коган постоянно проживал в Абу-Даби и активно участвовал в деятельности местного отделения хасидской религиозной организации Хабад. Он приходился племянником раввину Гавриэлю Хольцбергу, который в 2008 году был убит вместе с женой при нападении террористов на Дом Наримана Хабада в Мумбаи.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности к попыткам Ирана нанести вред израильтянам по всему миру после того, как страны впервые в этом году обменялись прямыми военными ударами. В апреле и октябре Иран провел масштабные атаки БПЛА в ответ на израильские удары по своим представителям в Ливане и Сирии. В конце октября Израиль ответил серией ударов по иранским стратегическим военным объектам и батареям ПВО. Иран пообещал отреагировать, но пока этого не сделал.