Государственное обвинение запросило 10 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей для гражданина Молдавии Артура Барбынца. Его обвиняют в хищении более 1,6 млрд рублей из банковских ячеек петербургского филиала «РосДорБанка». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело, которое в СМИ окрестили как «кража века» и «самая крупная кража в истории отечественной криминалистики», рассматривается в Петроградском районном суде. По версии следствия, в марте 2024 года Барбынца вступил в сговор с неустановленными следствием лицами, чтобы похитить деньги и драгоценности, находящиеся в ячейках «РосДорБанка». Всего мужчине вменяют восемь эпизодов хищений (ч.4, ст. 158 УК РФ). Для вскрытия он и его сообщники использовали специальное оборудование, которое способно записывать пин-коды банковских карт, которыми открываются ячейки.

Как полагает следствие, сначала Барбынца устанавливал спецустройство в разъем для вставки банковских карт, а рядом помещал нано-камеры, которые и записывали пин-коды или номера карт владельца ячейки. Кроме того, мужчина установил устройство для считывания данных с карты и на входную дверь в помещение банка.

После того, как все необходимые для вскрытия ячеек данные были получены, Барбынца, полагает следствие, забрал все установленные ранее устройства, а полученную информацию через компьютер передал своим сообщникам. Те проверили коды и сопоставили их с владельцами банковских ячеек. А затем проинструктировали Барбынца, как действовать дальше.

В начале марта Барбынца пришел в банк, приложил к входной двери безымянную банковскую карту, и та открылась. После он зашел в помещение с ячейками и другой картой и имеющимся у него пин-кодом достал нужный контейнер и открыл его универсальным ключом. Из ячейки мужчина забрал 200 000 долларов США, 18 149 860 рублей и золото. Всего он похитил имущества на сумму 18 323 860 рублей.

Таким же образом Барбынца вскрыл еще несколько ячеек. Оттуда он забрал деньги. В том числе в валюте, золото, слитки платины, два десятка пар дорогих часов, запонки и 50 золотых монет с изображением Георгия Победоносца. Следствие считает, что хранил похищенное Барбынца на снятой заранее квартире в подмосковных Люберцах. А общая сумма украденного из ячеек имущества оценивается 1 млрд 63 млн 798 тыс рублей. Все это за вознаграждение мужчина должен был передать своим сообщникам, которых следствие еще не установило.

Судя по записям с камер наблюдения, мужчина ходил на кражи в обычной куртке с капюшоном и с рюкзаком. Барбынца задержали в аэропорту в Сочи, откуда он пытался покинуть страну.

«Барбынца вину признал, просил квалифицировать его действия как одно длящееся преступление, — сообщили в пресс-службе Петроградского суда. — С иском согласен, намерен возмещать».

«Очень сожалею о том, что сделал, раскаиваюсь, прошу простить меня», — сказал во время выступления сам Барбынца. Его адвокат попросил назначить «справедливое наказание», и не сажать молдаванина в колонию.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева уточнила RTVI, что приговор будет оглашен в другой день.

Об Артуре Барбынца известно, что ему 39 лет. Он окончил школу, и иного образования у него нет. В Молдавии у мужчины остались ребенок и беременная супруга. По данным телеканала НТВ, завербовали его знакомые из Румынии. Барбынца, по оперативным данным, озвученным телеканалом, был руками и ногами операции, а сумма его вознаграждения должна была составить 2% от украденного. Ячейки, которые опустошил Барбынца, по данным телеканала «78», принадлежали известной художнице Арине Комаровой, бывшему директору Ленфильма Инессе Юрченко и питерскому банкиру Геннадию Ветрову. Украденные ценности уже возвращены владельцам.