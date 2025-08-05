Районный суд Кишинева приговорил главу (башкана) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает издание Newsmaker.

Гуцул взяли под арест в здании суда. Согласно приговору, она должна отбывать наказание в тюрьме полузакрытого типа. Как поясняет Newsmaker, такой режим применяется к заключенным с «низким уровнем опасности» и на поздних этапах отбывания наказания.

Кроме того, суд обязал Гуцул вернуть государству 40,9 млн леев (около 190 млн рублей). По версии обвинения, эти деньги были использованы для незаконного финансирования партии «Шор».

Бывший секретарь партии Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы по тому же делу с конфискацией 9,7 млн леев. До рассмотрения апелляций обе женщины будут находиться в СИЗО-13 Кишинева.

Прокуратура просила приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы, Попан ― к восьми. Также ведомство просило лишить подсудимых права заниматься бухгалтерской и финансовой деятельностью в политических партиях, запретить им состоять в партиях сроком на пять лет и сохранить наложенный на их имущество арест.

Сторонники Гуцул собрались около зданий суда и СИЗО, ТАСС сообщает о стычках с полицией.

Действия, которые ставятся Гуцул в вину, относятся к 2019-2022 годам, когда она работала секретарем управления мониторинга, планирования и контроля партии «Шор». По версии обвинения, она ввозила в Молдову «неучтенные» деньги, полученные от некой «организованной преступной группы, в основном из России», которые шли на финансирование партии.

Согласно второму пункту обвинения, Гуцул в сентябре-ноябре 2022 года координировала работу региональных отделений партии «Шор» и отвечала за выплаты участникам протестов перед зданиями госорганов Молдовы в Кишиневе.

По версии прокуратуры, Гуцул получила от «ОПГ» в общей сложности 42,5 млн леев на финансирование партии «Шор». Светлана Попан обвиняется в том, что получила от «преступной группы» 9,7 млн леев для финансирования акций протеста и выплаты зарплат «в конвертах» сотрудникам территориальных офисов партии.

Гуцул и Попан не признали вину, назвав свое уголовное преследование политически мотивированным. Адвокат главы Гагаузии Серджиу Морару назвал судебный процесс «публичной расправой» над его подзащитной, передает телеканал TV8. По его словам, в деле нет «веских доказательств, это вымысел». Защита Гуцул будет оспаривать приговор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда в отношении Гуцул «образцом политически мотивированного решения».

«Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдове. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И, конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор Гуцул — «не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ». По словам дипломата, глава Гагаузии получила срок «за то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг».

Обвинения в связях Гуцул с Россией

Евгения Гуцул в мае 2023 года победила на выборах главы Гагаузии, выдвинувшись на них от партии «Шор» молдавского бизнесмена Илана Шора.

На родине Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег. Он находится за пределами Молдовы и объявлен в международный розыск. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал партию «Шор» незаконной. Минюст республики исключил ее из списка юридических лиц.

Выборы башкана Гагаузии проходили в два тура. Главным оппонентом Евгении Гуцул был экс-депутат парламента Молдовы Григорий Узун, которого поддерживали Партия социалистов и бывший президент республики Игорь Додон.

Гуцул до выборов не была широко известна на политической арене. По данным молдавских СМИ, она работала оператором связи, коммерческим представителем и архивариусом.

Во время предвыборной кампании за Гуцул агитировали звезды российской эстрады Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов, также ее поддержал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

В первом туре выборов главы Гагаузии Гуцул набрала 26,47% голосов, на 0,7% опередив Узуна. Во втором туре 14 мая она одержала победу, набрав 52,34% голосов. Ее соперник получил 47,66% голосов.

Согласно «Уложению Гагаузии», глава автономии входит в состав правительства Молдовы, однако президент республики Майя Санду отказалась подписать соответствующий указ, обвинив Гуцул в работе на «преступную группировку» и связях с Шором.

«Если она начнет представлять интересы граждан, порвет с преступной группировкой, то это уже другая ситуация. <…> Тот, кто входит в преступную группу, не может быть членом правительства Республики Молдова», — заявила Санду.

Илана Шора она назвала «инструментом» России, через которого «Кремль вмешивается во внутренние дела Молдовы».

В конце марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали на 20 суток. В апреле ее перевели под домашний арест. После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы ради своего скорейшего освобождения.