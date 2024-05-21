Посол Израиля в России Симона Гальперин прокомментировала версии о якобы «израильском следе» в крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению дипломата, о них даже невозможно рассуждать всерьез. Об этом посол рассказала в специальном интервью RTVI.

«Мне просто смешно слышать эти конспирации [о причастности Израиля к смерти Раиси]. Я, как и все, читаю газеты, и, как я понимаю, там были очень тяжёлые условия полёта», — отметила Симона Гальперин в ответ на просьбу привести официальную позицию израильской стороны по иранской авиакатастрофе.

Ранее израильский чиновник на условиях анонимности опроверг подобные слухи агентству Reuters. «Это были не мы», — сообщил источник агентства.

Как пишет The Jerusalem Post, связанный с ХАМАС аккаунт Telegram всерьез отнесся к завирусившемуся в соцсетях мрачному каламбуру «об агенте Моссада по имени Эли Коптер (производное от helicopter, то есть «вертолет». — Прим.RTVI)», хотя потом удалил пост. Тем временем несуществующий «Эли Коптер» ввел в заблуждение даже «опытного политического аналитика» Дэниэля Хайка, который на полном серьезе зачитал эту «версию» в прямом эфире на французском канале i24 Francais.