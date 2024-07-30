В столице Венесуэлы Каракасе, а также в Маракае и других городах республики начались протесты несогласных с объявленными властями результатами выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Произошли столкновения с полицией и военными.

Агентство AFP отмечает, что лидеры венесуэльской оппозиции не призывали к уличным протестам — демонстрации вспыхнули стихийно.

По словам корреспондента Би-би-си из Каракаса Айони Уэллса, сначала протестующие, обвиняющие власти в фальсификации результатов выборов, били в кастрюли и сковородки. Reuters отмечает, что речь идет о «касероласо» — традиционной латиноамериканской форме протеста.

Затем «напряжение начало расти», отмечает Уэллс. Демонстранты скандировали: «Свобода!» и «Эта власть падет!». Они стали срывать со столбов и стен портреты Мадуро, которые впоследствии сжигали.

«Тысячи протестующих пошли пешком — некоторые за много километров — в центр и к президентскому дворцу. На улицах жгут автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией», — рассказал журналист.

Полицейские и военные перекрыли улицы на центральном проспекте Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес. В определенный момент на улицах Каракаса прозвучали выстрелы. Затем силовики начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями, а также применять против них слезоточивый газ. Демонстранты в ответ кидали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки с горючей смесью.

Уэллс сообщил, что наряду с полицией и военными в столкновениях участвовала левая военизированная организация, членов которой называют «коллективос».

Всего в Венесуэле зафиксировано 187 протестов в 20 штатах, передает Reuters со ссылкой на неправительственную организацию «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов». По данным агентства, в городе Баркисимето протестующие перекрыли часть магистрали. Кроме того, демонстранты снесли две статуи бывшего президента республики Уго Чавеса, одну из них — в Коро, столице штата Фалькон. Представитель венесуэльской оппозиции сообщил в соцсетях, что силы безопасности предприняли две неудачные попытки проникнуть в посольство Аргентины в Каракасе, где он и еще пять человек проживают с марта после выдачи ордеров на их арест. Эту информацию подтвердил РИА Новости член делегации российских наблюдателей, депутат Госдумы Алексей Волоцков, назвавший протесты «срежиссированной акцией». «И митингующие, большое количество, не одна сотня митингующих, пытались прорваться в посольство, потому что там находятся оппозиционеры, с которыми они хотели увидеться, наверное», — сказал он. По словам Водолацкого, приехавшим в Венесуэлу российским наблюдателям пришлось укрываться в посольстве России из-за беспорядков. Как рассказал депутат, они не смогли проехать в гостиницу из-за множества протестующих в центре Каракаса и решили «пока под защитой посольства находиться». Российское посольство в Венесуэле на фоне протестов рекомендовало россиянам «воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу».

По меньшей мере один человек погиб, еще 46 были задержаны в ходе беспорядков в Венесуэле, сообщил в соцсети X Альфредо Ромеро, глава правозащитной группы Foro Penal, которая специализируется на вопросах политических заключенных. Генпрокурор Венесуэлы сообщил о задержании по меньшей мере 15 человек за «совершение актов вандализма и дестабилизирующих действий».

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе демонстраций были ранены 23 военнослужащих, несколько из них — из огнестрельного оружия. Количество пострадавших со стороны протестующих в его заявлении не приводится.

Объявленный победителем выборов Мадуро на заседании Национального избирательного совета отверг обвинения в фальсификации результатов выборов. Глава государства назвал протесты против его переизбрания попыткой переворота, которую «фашистские и контреволюционные силы» осуществляют по указанию властей других стран.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто написал в соцсети X, что протестующие вышли на улицы, чтобы «уничтожать автобусы, жечь автомобили трудящихся, стрелять в невинных».

«Они являются воплощением антидемократии, фашистами. Они не вернутся [к власти]», — добавил глава МИД.

Выборы в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет объявил, что после подсчета 80% голосов действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа оппозиционного политического альянса «Единая платформа» — получил 44,2%. Предвыборный штаб Мадуро объявил о его победе, оппозиция не признала итоги выборов и назвала Гонсалеса победителем.

Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что огласить окончательные результаты выборов по итогам подсчета 100% голосов не позволяет «жесткая» атака хакеров.

Несколько стран Латинской Америки призвали к пересмотру результатов выборов в Венесуэле. Они потребовали срочного созыва постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), который запланирован на 31 июля.

Венесуэльский МИД в ответ отозвал своих дипломатов из семи стран — Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы. В то же время Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой, а МИД Перу дал венесуэльским дипломатам 72 часа на выезд из страны.

Кроме того, Венесуэла намерена приостановить авиасообщение с Панамой и Доминиканой с 31 июля.