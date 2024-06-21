Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*), актрисы Яны Трояновой* и историка Тамары Эйдельман*, которые ранее были признаны Минюстом России «иностранными агентами. Надзорный орган поставил ход процессуальных проверок на контроль, говорится в сообщении ведомства.

Московская прокуратура считает, что дело против певицы Монеточки*, следует завести по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Поводом для этого, по мнению ведомства, стало то, что певица, несмотря на штрафы, продолжает распространять в соцсетях материалы без указания на то, что она находится в реестре Минюста.

Обоснованием для заведения уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) против Трояновой* в прокуратуре назвали ее интервью «для одного из каналов».

В нем, как утверждает надзорный орган, содержались высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

Причиной для возбуждения дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) против Эйдельман* стали, как считают в прокуратуре, ее высказывания на ютуб-канале «Уроки истории с Тамарой Эйдельман».

Как отметили в ведомстве, в частности, историк якобы произнесла слова, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

*внесены Минюстом России в список иностранных агентов