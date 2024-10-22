Цыгане и малообразованные женщины с детьми — одни из главных противников вакцинации против кори, заявил RTVI экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал сообщение администрации Пермского округа о том, что 14 человек заболели корью в Перми после цыганской свадьбы.

«То, что произошло в цыганской семье, — это классика. У нас с 1967 года в стране вакцинируются от кори, но даже в советский период цыганские общины отказывались от вакцинации. И они всегда отказывались в большинстве своем, на протяжении всей борьбы с корью», — рассказал Онищенко.

Такая реакция цыганской общины происходила в тот момент, когда федеральные власти «доходили до уровня элиминации кори в нашей стране, то есть когда один случай на миллион», добавил он. И с этим «ничего было сделать нельзя», сказал эксперт.

«Есть еще одна организация у нас, которая похлеще, чем цыганские общины, — это “Родительское собрание”, где агрессивные, якобы либерально настроенные мамы, у большинства из которых нет детей, но они “мамы”, торпедируют всю вакцинацию и любую профилактику, чтобы создать напряженность в обществе. Вот они еще могут быть», — сообщил Онищенко.

Бывший руководитель Роспотребнадзора подчеркнул, что прививка от кори ставится ребенку, когда ему исполняется год, затем перед школой, а дальше «примерно через 10 лет надо проходить вакцинацию, потому что вакцинный иммунитет не обеспечивает пожизненной защиты».

«Но самым системным противником [вакцинации от кори] являются, к сожалению, малообразованные мамы. Когда им говоришь: “Ты сейчас со мной разговариваешь, потому что тебя когда-то в детстве привили и защитили от кори, а почему ты хочешь делать зло своему ребенку?” — они на это ответа вразумительного не дают. Это противоречит человеческой эволюции и высокому званию “мать”, — заявил Онищенко.

Администрация Пермского округа 21 октября со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что с 21 сентября по 12 октября среди местных цыган зарегистрированы 13 случаев заболевания корью и еще один у сотрудника одного из магазинов.

«Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — уточнили в ведомстве.