Просмотр мемов не является зависимостью, заявил RTVI психиатр, нарколог и когнитивно-поведенческий терапевт Марат Агинян. Он также объяснил, может ли быть опасен думскроллинг (от англ. doomscrolling — термин, которым определяется тревожное чтение новостей, от которого человек не может оторваться).

На вопрос о том, может ли листание мемов отразиться на здоровье психики, эксперт ответил: «Никак. Это не зависимость». По словам Агиняна, нехимических зависимостей, признанных научным сообществом, всего две: зависимость от азартных игр и зависимость от видеоигр.

Говоря о думскроллинге, психиатр отметил, что причин возникновения такого поведения может быть несколько.

«В целом, это может быть частным случаем ориентирования в социальном пространстве: потребность знать, что происходит, быть в контексте, и в первую очередь в курсе тех событий, которые потенциально несут угрозу», — сказал эксперт.

По его словам, причиной может быть и то, что у некоторых людей отмечается склонность и повышенное внимание к негативному. «Ну и, наконец, не будем забывать про алгоритмы соцсетей, подталкивающих смотреть определенный контент», — заключил Агинян.