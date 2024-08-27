Британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении спустя 15 лет после распада и анонсировала мировое турне в 2025 году.
«Пушки смолкли. Звезды сошлись. Долгое ожидание закончилось. Приходите посмотреть. Это не покажут по телевизору», — говорится в заявлении на сайте группы.
В пресс-релизе группы для СМИ отмечается, что «не было никакого великого момента откровения, который бы послужил толчком к воссоединению, — просто постепенное осознание того, что время пришло».
Согласно анонсу, Oasis выступят в июле-августе 2025 года в Кардиффе (Уэльс), Манчестере и Лондоне (Англия), Эдинбурге (Шотландия) и Дублине (Ирландия). В родном Манчестере и на стадионе Уэмбли в Лондоне группа даст по четыре концерта. Билеты поступят в продажу утром 31 августа.
В следующем году это будет единственное выступление Oasis в Европе, отмечается в заявлении группы. Музыканты планируют устроить мировой тур, но концерты за пределами Великобритании и Ирландии пока не анонсированы.
О том, что Oasis готовится дать серию концертов впервые с 2009 года, на прошлой неделе сообщила газета Sunday Times. Лиам Галлахер, основавший группу вместе с братом Ноэлом, подогревал эти слухи в соцсети Х. После выхода публикации Sunday Times он написал: «Увидимся», а позже отметил, что ему «никогда не нравилось слово “бывший”». 26 августа Oasis и братья Галлахеры опубликовали на своих страницах видео с датой «27.08.2004 8 утра».
Группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами. Она просуществовала до 2009 года и выпустила за это время семь студийных альбомов. Каждый из них поднимался на первое место хит-парада Великобритании и получил мультиплатиновый статус.
Oasis считается одной из определяющих и наиболее успешных в мире групп в жанре брит-поп. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная группа десятилетия 1995-2005.
В августе 2009 года, перед выступлением на рок-фестивале в Париже, между Галлахерами, у которых всегда были непростые отношения, произошел очередной конфликт. После этого Ноэл Галлахер объявил об уходе из Oasis. Братья основали собственные проекты: Лиам выступал с группой Beady Eye, а затем начал сольную карьеру. Ноэл основал группу High Flying Birds.