Британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении спустя 15 лет после распада и анонсировала мировое турне в 2025 году.

«Пушки смолкли. Звезды сошлись. Долгое ожидание закончилось. Приходите посмотреть. Это не покажут по телевизору», — говорится в заявлении на сайте группы.

В пресс-релизе группы для СМИ отмечается, что «не было никакого великого момента откровения, который бы послужил толчком к воссоединению, — просто постепенное осознание того, что время пришло».

Согласно анонсу, Oasis выступят в июле-августе 2025 года в Кардиффе (Уэльс), Манчестере и Лондоне (Англия), Эдинбурге (Шотландия) и Дублине (Ирландия). В родном Манчестере и на стадионе Уэмбли в Лондоне группа даст по четыре концерта. Билеты поступят в продажу утром 31 августа.

В следующем году это будет единственное выступление Oasis в Европе, отмечается в заявлении группы. Музыканты планируют устроить мировой тур, но концерты за пределами Великобритании и Ирландии пока не анонсированы.

О том, что Oasis готовится дать серию концертов впервые с 2009 года, на прошлой неделе сообщила газета Sunday Times. Лиам Галлахер, основавший группу вместе с братом Ноэлом, подогревал эти слухи в соцсети Х. После выхода публикации Sunday Times он написал: «Увидимся», а позже отметил, что ему «никогда не нравилось слово “бывший”». 26 августа Oasis и братья Галлахеры опубликовали на своих страницах видео с датой «27.08.2004 8 утра».