Посетители Пушкинского музея регулярно жалуются на «голые статуи», в том числе на слепок с «Давида» Микеланджело. Например, требуют прикрыть его «фиговыми листочками». Музей делать этого не собирается. Это в специальном интервью RTVI пообещала директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.

«У нас регулярно жалобы сыпятся — не только на Давида, у нас тут полно обнаженной натуры. Жалуются на обнаженку, пишут на сайт музея. [Просят прикрыть] фиговым листочком, да. Это называется ханжеством. Очень сложно признать, что грехи человека — это его ответственность», — рассказала Елизавета Лихачева.

Искусствовед видит в этом проявление языческого сознания.

«Что такое «закройте Давида, прикройте Давида» или «прикройте кариатид»? Это попытка решить довольно сложные проблемы самым простым способом — «уберите». В этом есть что-то языческое: если я не вижу, этого не существует. <…> Это как раз вот эта хтонь, которая сидит в каждом человеке и которая регулярно в нас поднимается. Мы не хотим знать и видеть того, что нас по каким-то причинам выбивает из какой-то зоны комфорта», — признала собеседница RTVI.

И если раньше человек, выпавший из зоны комфорта, «максимум мог написать в «Спортлото», условно, или в КГБ, или еще куда-нибудь, то сейчас он имеет возможность свое недовольство выплеснуть на всех».

В марте 2023 года американские СМИ писали о том, что директора школы во Флориде уволили после жалобы родителей учеников на урок по истории искусства. На нем детям показывали скульптуру «Давид» и фреску «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти, а также «Рождение Венеры» Боттичелли. Родители сочли это «порнографией».