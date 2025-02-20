Лучший подарок мужчинам на 23 февраля — это то, что попросили они сами, заявила RTVI ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова. По ее мнению, девушкам и женщинам в этом случае ничего самостоятельно не выбирать, потому что у них «фантазии не хватает».

«Здесь сюрпризы неуместны. Почему? Потому что у девушек фантазии с сюрпризами не хватает, к сожалению, кроме как опять на пену для бритья и носки. Это уже в анекдотах. Всем понятно, что так не надо делать — и все равно делают», — посетовала она.

По ее наблюдениям, девушки при выборе подарка своему мужчине часто ориентируются на собственные предпочтения. В итоге они могут покупать «плюшевые игрушки, носки, трусы, все остальное». Но «подарки надо дарить те, которые одариваемый хочет получить», напомнила ведущая.

«А что бы не спросить своих мужчин: “а что вы хотите?” Я своих мужчин спрашиваю. Они мне говорят, а я им покупаю то, что они хотят получить», — поделилась Сябитова.

Среди вещей, которые, по ее мнению, дарить нельзя, она также назвала парфюм, потому что «здесь не угадаешь просто-напросто».

«Поэтому парфюм пускай он сам себе покупает. И такую же рекомендацию я могу дать и мужчинам: не покупайте [женщинам] парфюм — не угадаете. Даже если возьмете дорогой, все равно не угадаете», — считает собеседница RTVI.

Она отметила, что уже стало тенденцией передаривать другим то, что самим не нужно. Поэтому Сябитова посоветовала мужчинам в данном случае не замалчивать свои желания «в силу традиционной воспитанности» и не отвечать на вопрос о подарке словами «ничего не надо».

«Тогда пусть потом не обижается. И если обиделся, ему прямо так и сказать: “Я же тебя спрашивала, ты сказал, ничего не надо, что же ты сейчас обижаешься? В следующий раз давай мы будем говорить”», — заключила она.

Ранее в феврале опрос портала SuperJob показал, что 14% мужчин мечтают получить на 23 февраля деньги, 8% проголосовали за технику или инструменты для строительства, еще 7% хотели бы отправиться в путешествие. В реальности 27% мужчин в праздник остаются без подарков, 17% получают одежду, включая носки и белье. 11% опрошенных дарят парфюмерию и средства по уходу, а 8% получают нематериальные проявления любви, заботы и внимания, передала радиостанция «Говорит Москва»