Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня назвал условия для начала переговоров по урегулированию вооруженного конфликта с Украиной. По его словам, Москва готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Что сказал Путин, — в материале RTVI.

О том, что «как прежде уже не будет»

Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны глобального Юга, Востока. Растет роль Африки и Латинской Америки.

О формировании многополярности

На основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс. <…> Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяют вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе.

О том, что нужно европейцам

Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы, главное, к этому готовы.

О главной угрозе для Европы

Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев — в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах.

О том, как США «выкачивают соки» из Европы

США фактически отказались от Всемирной торговой организации как регулятора международной торговли. Все заблокировано. Причем давят не только на конкурентов, но и на своих сателлитов. Достаточно посмотреть, как они сейчас «выкачивают соки» из европейских экономик, которые балансируют на грани рецессии.

Об унижении европейских политиков

Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах: то заставляют покупать свой дорогой газ <…>, то, как теперь, например, требуют от европейских стран наращивать поставки вооружения Украине.

О событиях на Украине

Кризис, связанный с Украиной, — это не конфликт двух государств. Тем более двух народов. <…> Корни конфликта — не в двусторонних отношениях. События на Украине — прямой результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция.

О том, что Россия не начинала войну

На Западе сейчас постоянно звучит тезис, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции, что она — агрессор. <…> Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны. Это киевский режим после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их.

Об отвергнутом предложении

Мы обратились к киевским властям [перед началом военных действий в феврале 2022 года] с призывом вывести свои войска из Донбасса. Могу вам сказать, контакты были, мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и все на этом закончится. Это предложение практически сразу же было отвергнуто.

О минских соглашениях

В 2015 году были заключены минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению. <…> Минские договоренности Киев просто выбросил в корзину.

О новых территориях России

Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.

Об эгоизме Запада и авантюризме западных политиков

В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков.

Об условиях переговоров по Украине

Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — при чем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

…и о том, что тогда сделает Россия

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно.

О демилитаризации и денацификации

Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году.

О саммите по Украине в Швейцарии

То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, — лишь еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени еще раз обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине.

Об украинских властях

На самом деле нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота 2014 года. Повторю: источник действующего киевского режима — это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся. Исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, по факту является нелегитимной.

Об «агрессивном мессианстве» США

Непрекращающиеся попытки правящих [в США] сегодня либерально-глобалистских элит любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование лишь все больше истощают страну, ведут ее к деградации <…>. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы.