Президент Владимир Путин разрешил реорганизацию «ЮниКредит Банка» и продажу 100% его акций, принадлежащих итальянской группе UniCredit. Распоряжение от 5 октября опубликовано на портале правовой информации.

Документ позволяет выделить из банка новое хозяйственное общество, которое целиком перейдет к его единственному акционеру — UniCredit S.p.A. Кроме того, распоряжение разрешает сделки по выкупу самого «ЮниКредит Банка» у итальянской группы. Получать для них иные разрешения и согласования, предусмотренные российским законодательством, не потребуется.

Специальное решение принято на основании указа № 520 от августа 2022 года. Он ограничивает сделки с долями в российских банках для лиц из недружественных стран, а разрешить такую сделку может только президент.

Как писал «Интерфакс», о планах разделить российский бизнес UniCredit объявил в мае. Часть деятельности банка группа собиралась выделить в новое юрлицо и оставить за собой.

«ЮниКредит Банк» с оставшимися активами планировалось продать частному инвестору из ОАЭ. Покупателя в группе описали лишь как хорошо зарекомендовавшего себя инвестора с давними связями с местными деловыми кругами.

Закрыть сделку рассчитывали в первом полугодии 2027 года, а отрицательный финансовый результат от нее оценивали в 3—3,3 млрд евро.

Соглашение, по словам представителей UniCredit, ускорит переориентацию российских операций группы на международные платежи, в основном в евро и долларах, для западных и российских корпоративных клиентов, не попавших под санкции. Розничный бизнес в России итальянцы планировали свернуть в первом полугодии 2026 года.

В июне, как сообщало издание Frank Media, банк начал рекомендовать премиальным клиентам переходить в другие банки с иностранным капиталом. По итогам первого квартала «ЮниКредит Банк» занимал 22-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».