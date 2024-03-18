Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального в колонии. В рамках общения с журналистами в своем предвыборном штабе глава государства впервые публично произнес фамилию оппозиционера и заявил, что был готов согласиться на его обмен.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — сказал Путин.

Также президент заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять оппозиционера. По словам Путина, он был согласен на обмен — при условии, что политик не вернулся бы в Россию.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги (не сотрудники администрации) сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран. Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“. <…> Только при одном условии, сказал: „Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит“», — рассказал президент.

16 февраля региональное УФСИН сообщило о внезапной смерти Алексея Навального. В ведомстве пояснили, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, заявили в УФСИН.

После смерти Навального его соратники заявили, что оппозиционера готовились обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве.

Что известно о подготовке сделки по обмену Навального — читайте в материале RTVI.