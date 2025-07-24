Руководство российского ритейлера X5 отказалось от поставок продукции компании Mars в магазины сети «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу X5.

Компания Mars является одним из главных мировых производителей кондитерских изделий. В России ее ассортимент представлен шоколадными батончиками и конфетами Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», M&M’s и Skittles, а также жевательными резинками Orbit, Eclipse и Wrigley’s.

По словам источника, близкого к компании, фактическое прекращение отгрузок Mars произошло 23 июля. Причиной такого шага стало несоответствие условий, выдвинутых поставщиком, «принципам справедливого ценообразования».

В X5 пояснили, что решение о приостановке отгрузок затронуло шоколадные батончики, конфеты, драже и жевательные резинки. Представитель компании отметил, что имеющихся в распоряжении ритейлера запаса продукции Mars хватит на срок около двух месяцев, после чего ее планируется заменить аналогами.

«Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — пояснил он.

Источник в компании Mars уточнил, что это решение не коснется кормов для животных, среди которых — продукция таких марок, как Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect fit, Sheba и Royal Canin.

По словам представителя ритейлера, в ходе переговоров компании не смогли прийти к договоренностям, которые бы устроили обе стороны и соответствовали реальным объемам закупок, а также долгосрочному характеру сотрудничества.

«Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли», — добавил он.

В компании также отметили, что рассматривают искусственное завышение цен на продукцию как недопустимый шаг в ситуации высокой чувствительности потребителей к стоимости товаров, и выразили интерес в сотрудничестве, выгодном для всех сторон, а также в увеличении участия отечественных производителей, которые могут предложить оптимальные цены в категории.

«Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая доступность и справедливость в цепочке поставок», — заявил представитель X5.

В Mars, в свою очередь, выразили сожаление в связи с решением руководства X5 и поблагодарили ритейлера за «многолетние плодотворные отношения». Представитель компании заверил, что в настоящий момент предпринимаются все возможные меры для поиска взаимовыгодного решения.

«Ведь в конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — заключил он.