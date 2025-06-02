В российских вузах, по последним данным Министерства образования, обучается почти 400 тыс. иностранных студентов. Причем самую высокую долю — до 30% — иностранцы составляют в медицинских университетах, рассказала RTVI профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

“В медицинских университетах самая высокая доля иностранных студентов, поэтому там нет заметного резерва для наращивания [количества бюджетных мест]”, — уверена Абанкина.

По ее мнению, не только в профильных медицинских университетах, но и на медицинских факультетах госвузов доля иностранных студентов достигает 20%, а в некоторых случаях и 30%.

“Тамбовский государственный университет возник, у него есть медицинский факультет, там 20% иностранных студентов. Московский регион, Астрахань, Волгоград, Новосибирск — там очень сильные университеты, и там более 20%, а иногда и 30% иностранных студентов, которые потом имеют возможность очень успешного трудоустройства в своей стране”, — говорит Абанкина.

При этом, по данным Министерства образования, работать в России остается до 10% иностранных студентов, обучающихся по всем специальностям. В медицинских вузах тренд аналогичный: большая часть иностранцев, по словам Ирины Абанкиной, получив образование в России, возвращается на родину и работает там.

Интерес иностранцев к российскому медицинскому образованию, по мнению Абанкиной, обусловлен качеством подготовки, а также сроками обучения: если во многих странах медобразование требует 7-8 лет обучения, в России можно стать врачом общей практике за пять — пять с половиной лет.

“Если говорить об общей практике, это пять лет, еще два года ординатура, потом уже узкая специальность. Обычно [иностранные студенты] идут на эту пятилетнюю специальность, а получив диплом, большинство уезжает, потому что этих знаний достаточно, чтобы в своей стране сдать квалификационный экзамен и получить лицензию на ведение частной практики”, — объяснила она.