Цены на шоколад в России за четыре года выросли на 70%, подсчитал RTVI на основе данных Росстата. Причина — рекордный рост мировых цен на какао-бобы. Снижения цен в ближайшие пять лет не будет, предупредил Алексей Герман, основатель «Шоколадного цеха» на вебинаре сообщества WorldFood Connect.

Самый дорогой шоколад в марте 2025 года — в Магаданской области (2321 рубль за кг), Хабаровском крае (2175) и Приморском крае (2143). На Сахалине и Камчатке — 1986 и 1931 руб за кг соответственно.

Минимальные цены — в Ингушетии (860 рублей), Северной Осетии-Алании (992), Калмыкии (1046), Чечне (1053) и Астраханской области (1063). В Москве килограмм шоколада стоит 1557 рублей, в Санкт-Петербурге — 1607.

При этом цены на какао в российских магазинах выросли не так драматично — с 2022 года на 12%. Цены на какао в регионах также различаются: минимальная — в Ингушетии (672 рубля за кг), максимальная — в Чукотском АО (2100), Магадане (1948) и в Брянской области (1656).

В чем причина роста цен

Биржевые цены на какао побили исторические рекорды, объяснил на вебинаре WorldFood Connect Алексей Герман, основатель и гендиректор компании «Шоколадный цех», сертифицированный дегустатор IICCT.

По его словам, эти события затронули весь мировой рынок и оказали серьезное влияние на всех, кто связан с производством шоколада. В итоге возник ажиотажный спрос и резкий рост цен — не только на какао-бобы, но и на все продукты из какао: порошок, масло и другие ингредиенты.

“Природные явления привели к тому, что третий год подряд был неурожай. Крупные производители шоколада из Европы, из Америки, из Азии недополучили очень много сырья. Они были вынуждены повышать цены. Цены отпускные в самой Африке также повысились. Прежде всего, это касается Кот-д’Ивуар”, — сказал он.

В этом государстве, на которое приходится примерно 40% мирового экспорта какао-бобов, есть структурная проблема — стареют какао-деревья, объясняет Герман. Вовремя не обновляли плантации, деревья стали менее урожайными и более уязвимыми к болезням, в ближайшие годы многие из них выйдут из оборота.

“Можно было бы перейти на другие участки, засаживать их какао-деревьями, но в стране приняты законы, охраняющие тропические леса. Если дерево погибло от какой-то болезни, там, где оно растет, нельзя сажать деревья какао в течение пяти лет — сама земля уже непригодна для этого. Но даже если посадишь новое дерево, оно начнет плодоносить только через 5−7 лет”, — объясняет Герман.

По прогнозам эксперта, цены на шоколад и какао не снизятся ближайшие пять лет.

“Если бы шоколад вырос настолько, насколько выросло сырье — это был бы редкий, как черная икра, продукт, — сказал Герман, отвечая на вопрос RTVI. — Все таки удар на себя приняли многие производители, бин-ту-барщики* в виде сокращения своей маржи, чтобы как-то поддержать приемлемый ценовой уровень. И то мы все минимум удвоили свои цены, потому что других вариантов просто не было”.

*Bean-to-bar, дословно — от боба до плитки, принцип изготовления шоколада на одном производстве, начиная с отбора какао-бобов, их обжарки и обработки, заканчивая упаковкой готовых плиток.