Гражданам Беларуси пришлось «объясняться» перед закрывшими их счета швейцарскими банками, чтобы возобновить обслуживание. Об этом белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич рассказал в специальном интервью RTVI. Он отметил, что речь идет о единичных случаях, и с такой же проблемой сталкиваются россияне.

На вопрос, есть ли у него данные о проявлениях дискриминации в отношении белорусов в Швейцарии, Ганевич ответил: «Ну, может быть, единичные случаи такого есть. Это в основном касалось граждан и Беларуси, и не Беларуси, которые были причастны к деятельности наших почетных консульств в Люцерне и Фрибуре. Опять же, абсолютно не со стороны государства, не со стороны властей — со стороны банков».

По словам дипломата, банки закрывали гражданам Беларуси счета и присылали соответствующие письма. Людям приходилось приезжать в кредитную организацию, чтобы «объясниться» и показать вид на жительство, после чего счета восстанавливали, утверждает Ганевич.

«Это касается не только граждан Беларуси, это касается и граждан Российской Федерации. Мы тоже знаем эти случаи, совместно с посольством, нашими коллегами из посольства России это дело все отслеживаем, пытаемся с этим бороться», — сказал посол.

Он подчеркнул, что «не всё в силах местного министерства иностранных дел». У банков есть своя внутренняя политика, они зависят от вторичных санкций, которые могут ввести против них США, пояснил дипломат.

«Ну а какой-то дискриминации [белорусов] по национальному признаку — у меня таких данных нет», — заключил Ганевич.