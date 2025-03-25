Разрабатываемый VK аналог китайского суперсервиса WeChat — это «выброшенные деньги», заявил RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Схожее мнение высказал и гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков — он считает, что переманить россиян с Telegram и WhatsApp будет непростой задачей.

«Ведомости» 25 марта сообщили, что холдинг VK ведет разработку суперсервиса Max, в котором со временем могут появиться госсервисы, что сделает его аналогом китайского мессенджера WeChat, где есть своя платежная система, мини-приложения и многое другое. Бета-версия может появиться уже этой весной. Эксперты не исключили, что расходы на проект составят 1—2 млрд рублей. При этом, как писал CNews, чистый убыток VK по итогам 2024 года составил 94,9 млрд рублей.

«Я не думаю, что он [Max] будет востребован, потому что у нас есть Telegram. Telegram достаточно популярен, и заменить его, наверное, будет невозможно. Поэтому это выброшенные деньги», — сообщил Муртазин.

По его мнению, санкции в данном случае «не помеха запуску», вопрос больше в том, насколько такой проект будет востребован и популярен. Эксперт допустил, что часть пользователей сервисов VK, скорее всего, «будет пользоваться таким мессенджером», и у холдинга есть «инструменты для его продвижения». При этом, как подчеркнул Муртазин, речь не о самом проекте, а о том, что с ним можно сделать.

«Если говорить вообще про Россию в целом, идейно, то мы, к сожалению, сегодня почему-то все время приходим на боксерский ринг к бою, который закончился пять лет назад, а то и десять, и пытаемся сказать: “Вот, смотрите — мы пришли, мы подготовились, мы готовы участвовать в боях”. Но бои закончились уже, победитель определен, и вместо создания технологии нового поколения мы пытаемся догнать этот поезд, который давно уже не поезд, а самолет, и догнать его невозможно», — отметил он.

Кусков напомнил RTVI, что у VK уже есть свой мессенджер, который, вероятно, «не настолько прекрасен, как хотелось бы». По его мнению, создать новый суперсервис «будет непросто» в текущей ситуации, когда все «гипотетически может меняться в зависимости от политических и экономических моментов».

«Мессенджер хорош тогда, когда им пользуются. Есть WhatsApp, есть Telegram, которые привлекают колоссальное количество пользователей, и в ближайшее время вряд ли они куда-то уйдут. И каким образом в дальнейшем компания будет пересаживать туда пользователей — вопрос. Если говорить про госчиновников — тут все понятно, а вот с точки зрения потребителей необходимо сделать такой продукт, который будет заметно лучше, чем аналоги, что сделать очень непросто», — подчеркнул он.

Напомним, в 2020 году Минцифры выделило 500 млн рублей на разработку отечественных приложений и программ, которые должны заменить импортные аналоги российским чиновникам. Тогда опрошенные RTVI эксперты заявили, что это решение в целом не имеет смысла, поскольку новые сервисы все равно будут работать на западных платформах.