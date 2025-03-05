Картину Виктора Васнецова «Богомольцы» продадут на торгах Московского аукционного дома, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу торгового дома. Стартовая цена каждого лота на торгах Московского аукционного дома составит 1 тыс. рублей, ожидаемая стоимость полотна Васнецова — $1,5 млн. Аукцион пройдет 16 марта.

Картину маслом на холсте «Богомольцы» приобрели на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $50 тыс. в 2003 году, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома. Лот был представлен как работа неизвестного автора второй половины XIX века. Картину передали на экспертизу в Русский музей, где эксперты атрибутировали, то есть опознали ее как полотно Васнецова. «Богомольцы» оказались утерянным произведением раннего периода художника и одной из вариаций полотна «Нищие-певцы» 1873 года.

Впервые «Богомольцев» выставили в Русском музее на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова в 2024 году. Полотно останется в музее до конца марта 2025 года, затем его передадут победителю аукциона.

Как отмечает сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий, история картины до торгов в Нью-Йорке в 2003 году неизвестна. По его словам, картина не подписана, однако в правом нижнем углу сохранились слова: «Песни слепцовъ писаны… Парижскимь…въ Париже».

По данным РБК, подпись на картине, а также уровень исполнения со стилистическими признаками стали поводом для определения узкого круга художников, которые могли написать картину. Кроме Васнецова эксперты Русского музея рассматривали кандидатуры Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Николая Дмитриева-Оренбургского и Константина Савицкого. В итоге работники Русского музея установили авторство именно Виктора Васнецова, который участвовал на выставке Парижского салона с одним из вариантов «Богомольцев».

На торгах Московского аукционного дома также представят работы Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Николая Рериха и других мастеров. Ожидаемая стоимость всех лотов оценивается в 1,5 млрд. рублей.