Актеры из фильма «Приключения Электроника» Юрий и Владимир Торсуев рассказали в программе RTVI «Легенда» о работе над продолжением картины.

«Открою небольшой секрет. Мы уже сейчас в работе, у нас «пилот». Нашелся режиссер, который придумал, во-первых, откуда появился сам Электроник», — сказал Юрий Торсуев.

Также планируется рассказать, почему Электроник «пропал на 40 лет», добавил актер.

«Есть, действительно, сейчас в работе еще «пилот». Есть некий синопсис на еще восемь серий. Ну, посмотрим», — сказал Юрий Торсуев.

По словам актера, он слышал, что «одна из крупных компаний, которые сейчас штампуют всякие-разные фильмы», тоже «вроде бы берется снимать «Электроника»».

«Что это будет, как это будет, я не знаю. Но я уверен, что если уже снимать, то, конечно, должно быть, скажем так, высокобюджетное кино. Потому что должно быть много звезд, должно быть много графики, сейчас без этого никуда. Должны быть какие-то приключения», — отметил Юрий Торсуев.

Владимир Торсуев подтвердил, что работа над новым фильмом про Электроника идет уже не один год.

«Мы работаем над продолжением. Но для того, чтобы это было хорошо, надо очень много денег. А бросать клич на всю страну: «Скиньте нам по 100 рублей для того, чтобы мы сняли народное кино» — это не наш формат и не наш метод. Попрошайничество — не наш метод», — пояснил он.

Владимир Торсуев также заявил, что Буратино — итальянец, Красная шапочка — француженка, а Электроник — «это наш советский, российский бренд, и снимать его должны у нас».

В 2024 году Владимир Торсуев утверждал, что новый фильм будет называться «Возвращение Электроника». «Мы закончили «Возвращение Электроника». У нас — сюрреализм, потому что картина про нашу сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики», — говорил Торсуев. Кроме того, кинокомпания «Водород» объявила о разработке новой экранизации советского фильма «Приключения Электроника» 1979 года.

Полностью интервью с Юрием и Владимиром Торсуевыми смотрите 14 мая на странице «RTVI Развлечения» в VK Видео.