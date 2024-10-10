Нобелевская премия по литературе за 2024 год присуждена южнокорейской писательнице Хан Кан «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни», говорится на сайте Нобелевского комитета.

Хан стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе. Писательница также является лауреатом Международной Букеровской премии 2016 года за роман «Вегетарианка», о женщине, которая приняла решение перестать есть мясо.

Свою писательскую карьеру Хан начала, когда одно из ее стихотворений было опубликовано в выпуске журнала «Общество и литература». Официальный дебют состоялся в следующем году, когда ее рассказ «Алый якорь» стал победителем литературного конкурса Сеул Синмун.В 2005 году писательница получила Литературную премию Ли Сана.

С 2013 года она преподает писательское мастерство в Сеульском институте искусств.

Накануне Нобелевская премия по химии за 2024 год была присуждена Дэвиду Бейкеру из Вашингтонского университета «за компьютерный дизайн белков», а также Демису Хассабису и Джону Джамперу из компании Google DeepMind за предсказание структуры белков.