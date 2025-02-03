Обвинение требует приговорить к 9 годам колонии общего режима бизнесмена Бориса Ляшука, узнал RTVI. Его компания — БМФ, уверено обвинение, поставила МВД более 350 тыс. бракованных форменных рубашек, причинив полицейскому ведомству ущерб на полмиллиарда рублей. Эксперты установили, что униформа быстро приходила в негодность из-за некачественных ниток.

Замоскворецкий суд Москвы рассматривал материалы уголовного дела о поставках некачественного обмундирования для МВД почти полтора года. Выбор райсуда для рассмотрения был обусловлен тем, что на его территории располагается центральный офис МВД, которое и признано потерпевшей стороной.

Адвокаты бизнесмена настаивают на оправдательном приговоре. В частности, как отмечала защита, МВД, после возникновения претензий к поставленной продукции, не воспользовалось предоставленной фирмой их клиента банковской гарантией и не компенсировало таким образом свой ущерб. При этом представитель потерпевшей стороны в рамках дела подал гражданский иск на сумму 270 млн руб., что более чем вдвое ниже размера ущерба, на котором настаивает обвинение — 564,5 млн руб.

Сам обвиняемый, как во время следствия, так и во время суда, неоднократно заявлял о своей полной невиновности.

Согласно материалам дела, уголовное преследование гендиректора компании БМФ Бориса Ляшука началось в марте 2019 года. На финальном этапе им занималось управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. По данным источников RTVI, это связано с тем, что следствие искало возможность привлечь к уголовной ответственности и сотрудников МВД, связанных с реализацией госконтракта.

Однако этого так и не произошло, и единственным обвиняемым в деле остался гендиректор БМФ. Бизнесмена задержали в конце октября 2021 года, после чего ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого Басманный суд отправил предпринимателя в СИЗО, однако за четыре года мера пресечения неоднократно смягчалась.

Госконтракт с компанией БФМ был заключен МВД 5 мая 2017 года, причем со стороны полицейского ведомства его подписал Сергей Горелик, занимавший на тот момент должность замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД. Вскоре стороны подписали допсоглашение, согласно которому сумма контракта возросла до 564,5 млн руб. Соглашение предусматривало поставку и изготовление БМФ более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом, серо-голубого и белого цвета.

Однако по версии следствия, господин Ляшук, исполняя соглашение, в целях экономии отдал распоряжение, использовать при пошиве обмундирования нити, которые не соответствовали техническим требованиям.

Из-за этого рубашки при носке быстро приходили в негодность, рвались или расходились по швам. Стоит отметить, что помимо рубашек в соглашении речь шла также о поставке компанией Ляшука и форменных блузок и платьев. Никаких претензий к их качеству у Следственного комитета не возникло, но бизнесмену, в качестве ущерба была вменена полная стоимость подписанного им госконтракта.

В материалах дела нет организаторов преступления, Борис Ляшук, является по версии обвинения, лишь его исполнителем.

Приговор планируется огласить 10 февраля.