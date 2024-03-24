Связанное с «Исламским государством»* (ИГ*) информагентство «Амак» опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено, как нападавшие на «Крокус Сити Холл» входят в здание концертного зала и открывают стрельбу. Ролик, выложенный в Сеть спустя сутки после атаки, снят на камеру от первого лица одним из участников теракта.

Полутораминутное видео, предположительно снятое в первые минуты нападения, распространили ресурсы, связанные с «Исламским государством»*. В частности, ролик появился в телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем публикации террористической группировки и связанного с ним агентства «Амак». RTVI не публикует эти кадры по этическим соображениям.

Кадры предположительно сняты у юго-восточного входа в «Крокус» на первом этаже. Видно, что в зале уже идет дым. На кадрах крупным планом фигурируют участники нападения, стреляющие в людей. Лица самих террористов в видео замазаны, а их голоса изменены. Один из нападавших снимает происходившее в «Крокусе». Помимо оператора, видны еще трое боевиков. Один из них ходит с ножом, другой — предположительно, с автоматом АК-12.

Один из террористов на видео заходит в помещение, похожее на вход в зрительный зал, и в упор расстреливает из огнестрельного оружия стоящих у дверей людей, делая по меньшей мере 10 выстрелов. В этот момент на полу в холле уже лежат не менее пяти тел.

После первых кадров с выстрелами один из террористов подходит к лежащему на полу раненому, но еще живому человеку, и наносит ему несколько порезов в области шеи.

Русская служба «Би-би-си» обращает внимание на то, что на видео в действиях нападавших не заметно спешки или волнения. В кадр ни разу не попадают охранники, отмечает издание.

В ролике, который содержит арабские субтитры, участники нападения выкрикивают исламистские лозунги. В частности, один из них призывает другого террориста с автоматом «убивать, не жалеть их».

Возможная причастность ИГ* к теракту

О причастности «Исламского государства»* к теракту в «Крокусе» сообщали американские СМИ со ссылкой на данные разведки США. Эту же версию озвучила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, заявив, что никаких доказательств причастности Украины к нападению нет.

Российские спикеры отвергают версию о причастности «Исламского государства»* к теракту в «Крокусе». В частности, главред RT Маргарита Симоньян назвала эту информацию фейком и настояла на том, что к организации атаки причастна Украина. Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука указал, что сообщений о взятии ответственности за теракт, связанных с ИГ*, нет ни на одном из ресурсов группировки или их региональных филиалов.

Военный аналитик Борис Рожин предположил, что распространенное в Сети видео, предположительно снятое от лица террористов, необходимо, чтобы «выгородить организаторов теракта на Украине и заказчиков в США». «Это часть первоначальной легенды, встроенной в структуру теракта, которую США достаточно шаблонно пытаются реализовать», — написал он в своем телеграм-канале.

В основном телеграм-канале ИГ* 23 марта появилось заявление, в котором группировка утверждает, что ее боевики «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». Нападение на «Крокус» в публикации называется «самой жестокой атакой за последние годы».

Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области в ночь на 23 марта по дороге в сторону Украины. Их этапировали в Москву и доставили в Следственный комитет (СК). Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ. Президент России Владимир Путин заявил, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что по меньшей мере двое предполагаемых участников нападения на «Крокус» были убиты: один — в зрительном зале «Крокуса», второй — в Брянской области.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 133 человека, еще 152 пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вечером 23 марта отчитался о завершении спасательной операции в разрушенном концертном зале и заявил, что предварительно установлены личности 50 погибших. В то же время поисковая операция продолжается, добавил глава региона. Воробьев признал, что число жертв теракта будет «расти значительно».

*запрещенная в России террористическая организация