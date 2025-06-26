После недавнего теракта в одном из храмов Дамаска в адрес различных христианских общин последовала волна угроз, сообщили источники RTVI.US. По данным некоммерческой организации Global Christian Relief, «предупреждения» получили как минимум пять церквей. Как отмечают общественники, притеснения начались после свержения бывшего президента страны Башара Асада. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X заявил, что ответственность за происходящее лежит на сирийских властях, не сумевших защитить представителей религиозных меньшинств. Что известно о гонениях на верующих в арабской республике — в материале RTVI.

Христиане под прицелом

22 июня на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске было совершено нападение. В результате взрыва погибли около 20 человек. Как отметили власти Сирии, смертник был связан с ИГ*.

В сирийском МВД сообщили об аресте шестерых причастных к теракту, у них изъяли взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Ответственность за взрыв взяла на себя отколовшаяся от ИГ* малоизвестная террористическая группировка.

Как рассказали источники RTVI.US, жертв теракта в Дамаске может быть минимум в два раза больше, а пострадавших — более 100 человек. После случившегося христиане стали получать угрозы.

«В Дамаске расстреливают любого, кто несет крест. Мои друзья и я получали угрозы», — отметил собеседник.

Еще одна собеседница RTVI.US рассказала, что неизвестные в открытую угрожают верующим и пишут, где могут произойти следующие теракты. В сообщениях также указывают возможную дату — 29 июня.

«Надеемся, что власти смогут сработать на опережение. К слову, исполнителей и ответственных лиц за теракт в Дамаске очень быстро поймали, что вызывает у населения некоторые сомнения», — сказала женщина.

Сирия по-новому

Собеседница RTVI.US отмечает, что руководящие должности в муниципалитетах начали занимать иностранцы, которые не приветствуют светский образ жизни. По ее словам, они пытаются навязывать местным жителям свои правила и законы — например, по христианским кварталам ездят автомобили с громкоговорителями, через которые призывают принять ислам, а женщинам на площадях пытаются подарить никабы.

«В соцсетях можно найти множество устрашающих видео в отношении и христиан, и алавитов, и друзов, и других религиозных меньшинств. Наверняка вы слышали о резне алавитов на побережье», — добавила собеседница RTVI.US.

Она уточнила, что в Дамаске ситуация спокойнее. Власти Сирии, отметила женщина, уговаривают жителей не посещать места массового скопления людей.

«Это настоящий геноцид»

Патриарх Иоанн 24 июня совершил чин отпевания православных христиан, убитых во время воскресной литургии в храме в честь пророка Божия Илии. Священнослужитель обратился к каждому сирийцу вне зависимости от вероисповедания, назвав теракт нападением на всю Сирию.

«Произошедшее в воскресный день — это настоящий геноцид. Я повторяю, это настоящий геноцид. Это нападение на граждан сирийской страны, которая дорога нашему сердцу», — подчеркнул Иоанн.

Он обратился также к нынешнему президенту страны на переходный период Ахмеду аш-Шараа. Патриарх отметил, что преступление не должно стать причиной разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

«Мы стремимся к национальному единству со всеми сирийцами, мусульманами и христианами. В этой прекрасной стране мы живем и сосуществуем как одна семья многие столетия», — добавил Иоанн.

«Первое массовое убийство христиан в Дамаске с 1860 года»

Христиане — единственное меньшинство, которое сблизилось с новой властью после падения режима Асада, рассказал газете Le Figaro журналист Вассим Наср. По его словам, у христиан нет оружия, и единственное, чего они хотят, — спокойной жизни. В то же время в стране остались джихаддистские ячейки, которые пытаются подорвать доверие к нынешним властям.

«Символично, что это первое массовое убийство христиан в Дамаске с 1860 года. На фоне снятия санкций и первых переводов через SWIFT в Сирии, они хотят показать, что власти не способны защитить население», — отметил Наср.

По его мнению, в регионе следует ожидать если не возрождения, то подтверждения дестабилизирующего потенциала ИГ*.

* запрещенная в России террористическая организация