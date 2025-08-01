Вечером 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о размещении «в соответствующих регионах» двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) в ответ на некие «крайне провокационные» заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Как на заявления американского лидера отреагировали российские политики, журналисты, военкоры, Z-блогеры и общественные деятели — в материале RTVI.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова

Я удивляюсь Трампу каждый раз, потому что еще утром я комментировала новость о том, что он негодует, что никак не можем вступить в более конкретную фазу переговоров с Украиной. А в то же время идут разнообразные угрозы, финансирование Украины и в том числе со стороны Америки — как это возможно совместить в одном человеке, вечером говорить одно, а утром другое, по их времени.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

То есть, все необходимые протоколы есть, все знают, где можно разместить и следует разместить нам свои силы. Поэтому здесь ничего необычного нет. Я уверен, что наши вооруженные силы, наш военно-морской флот активно отрабатывает разные задачи и разные риски, которые могут быть для обороняющихся.

Журналистка Ксения Собчак

В какой же фарс это все превращается.

Военкор Юрий Котенок

Очень удобно. “Миротворец” Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку.

Политолог Сергей Марков

Двигать ядерное оружие в ответ на полемику в соцсетях? Это полная глупость и безответственность. Почему? Видимо, всё это из-за скандала с делом Эпштейна.

Разборка милитари-блогеров.

Военный волонтер Роман Алехин

Остановите Дмитрия Анатольевича, чтобы он не написал: Дональд, не надо в «соответствующие регионы» — там уже наши стоят. Кстати, не только там…

А вообще, Дмитрий Анатольевич, конечно, молодец. Он просто взял и перехватил инициативу у Трампа. И если раньше Трамп делал вбросы, а все думали — как на них реагировать, то теперь Трамп реагирует на высказывания политика, который не является президентом России. И будет реагировать дальше.

Еще во время предвыборной кампании в США я писал, что Байден намного адекватнее и понятнее Рыжего Донни. Для Трампа, с его чрезмерной манией величия, пост президента США, это возможность поиграть. Настоящие солдатики, настоящие бомбы, настоящий суета на фондовых рынках, то есть всё то, о чем он мечтал в детстве и от чего приподнималось его настроение на острове Джефри Эпштейна.

Сейчас мир наблюдает за игрушками большого и жутко избалованного ребенка, который прекратит баловаться только после того, как его отхлестают ремнем по розовой попке.

Походу, хочет увидеть наши подлодки у статуи Свободы…

Военный волонтер Алексей Живов

Трамп ущемился со слов Дмитрия Медведева и приказал разместить две подлодки (вероятно, с ядерным оружием) где-то рядом с берегами России. Дескать, если слова Медведева окажутся больше, чем просто словами. Такое заявление Трамп сделал в своей соцсети.

Пожалуй, настало время российским кораблям и подлодкам — носителям ядерного оружия вновь заглянуть с дружественным визитом на Кубу.

Не будем мы повышать вероятность ядерной войны в своем традиционном прогнозе из-за нелепой перепалки в интернете, даже если в ней участвует президент пока еще самой могущественной страны глобального мира.

Дмитрий Медведев пребывает в эйфории. Он стал первым в мире человеком, чей пост в интернете привел в движение ядерные субмарины.