Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе RTVI «Вы держитесь!» рассказал подробности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Явлинский также заявил, что за его выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году собраны сотни тысяч подписей, а антироссийские санкции «не сработали».

О встрече с Путиным

26 октября специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников написал, что Явлинский приезжал в Кремль. В тот же день «Яблоко» сообщило о встрече Путина и Явлинского. «Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО. Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Президентские выборы 2024 года не обсуждались», — сказано в сообщении пресс-службы партии. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече политиков.

Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча. <…>

Нет никакого мирного плана. Это фантазия. Есть тезис и необходимость прекращения огня. Все, точка. Больше ничего нет пока. Все остальное может появиться, когда после прекращения огня начнутся какие-то переговоры. Так это будет нескоро, сейчас не об этом речь. <…> Он все внимательно выслушал. <…> Разговор был серьезный. <…> Когда огонь будет прекращен, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно. Вон в Корее 75 лет с тех пор, как прекратили огонь. И Южная Корея стала одной из ведущих стран мира.

Об угрозе массовых репрессий в России

Они пока показательные. <…> Это уже оно идет. Но они умышленно раскручиваются, о них рассказывают, их демонстрируют, чтобы они были всем видны, чтобы нагнетался страх. Это же способ управления. Вот и все.

В стране нет политической системы, такой общественной, демократической, нет общества, нет всех этих инструментов. Так провели в России реформы. Так были приняты все решения в течение последних 30 лет и особенно в первые 10 лет реформ.

Сейчас такое время в политике — это время, в которое нужно говорить правду.

О ситуации в мире

Кризис, как вы видите — он мировой, он не только российский. И то, что происходит в России — это такая экстремальная форма многих вещей, происходящих в мире.

Поэтому это вопрос о том, что меняется система мира. Появляется тема многополярности, широко обсуждается тема потери влияния, скажем, Соединенных Штатов в мире и вообще западного мира. Это очень опасный, серьезный переходный период. Мы сталкиваемся с событиями, которые совершенно неожиданно возникают. И это только начало развития всех этих событий.

Это только начало, только первые-первые шаги. Это все только начинается. Развитие всех этих обстоятельств может охватить такие сферы и в таких формах происходить, о которых сейчас практически никто не догадывается.

О том, виноват ли Запад в конфликте на Украине

Он был виноват, теперь у него меньше стало денег и больше проблем, и он уже ее начинает уговаривать, чтобы остановиться.

[Запад должен был] искать дипломатические решения. Он этого не захотел. Как — это их работа. Это не ваша работа, это их работа. Вот как в Турции шли ж переговоры в 2022 году. А кто потом сказал «не надо»? Вашингтон. Он сказал: «Мы все сделаем. Не надо». Ну, и все.

Об обвинениях в адрес Гуриева* и Алексашенко* в разработке санкций

13 ноября активистка Ирина Куклина написала в соцсетях, что бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко* и бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев* участвовали в разработках санкций против россиян. Куклина, изучив документы Стэнфордской международной рабочей группы по санкциям, назвала Гуриева* «одним из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов», а Алексашенко* — «одним из разработчиков санкций визабана для держателей российских паспортов». Оба они не согласны с обвинениями. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру по поводу деятельности Алексашенко* и Гуриева*. После этого экс-замминистра был объявлен в розыск.

Мне это неприятно и неинтересно. Я только могу сказать, что санкции не сработали. Это да, и это самое главное. Я не интересуюсь этими субъектами.

Мне они безразличны. Я смотрю профессионально и улыбаюсь. Они «высасывали» из пальца эти санкции и что, что получилось? Я же с ними веду заочный диалог, как с экономистами. Я вижу их способности.

Они не поняли одну простую вещь, которую я вам скажу, а вы им передайте: Россия — часть мира. Россия такая большая, у нее такие ресурсы и возможности, это такого класса и типа страна, которая является органической частью мировой экономики. Поэтому таким образом, другим образом, с большими доходами, с меньшими доходами, с такой прибылью, с другой прибылью — все будет продолжаться и все будут работать. В этом году будет экономический рост, и сейчас он продолжается, хотя его даже никто не ожидал.

Если вы почитаете, что они говорили или писали в самом начале, то вы увидите уровень понимания вопроса.

Когда-то, в 1990-е годы, то, что вы называете Западом, хотел нам помочь и провалил все реформы в силу непонимания устройства экономики в уходящем в вечность Советском Союзе и России. Теперь он захотел наказать, и опять ничего не получилось.

О чем это говорит? О том, что политики, принимающие на Западе решения, отдалились максимально от интеллектуалов, от специалистов, от профессоров, от людей, которые понимают вопросы содержательно. И вместо этого занялись популизмом. И в этом случае, извините, популизм произносится в два слова.

О сборе подписей за его выдвижение в президенты

«Яблоко» заявляло, что Явлинский рассмотрит возможность участия в президентских выборах в 2024 году, «если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение». Явлинский трижды баллотировался в президенты. В 1996 году он набрал 7,34% голосов, в 2000 — 5,8%, в 2018 — 1,05%.

Я пойду [на выборы], если избиратели этого захотят. Сейчас другая ситуация. Сейчас на [вооруженный конфликт] или на СВО — как хотите, забирают их детей. Поэтому им решать, нужен ли им кандидат, который против всего этого. Я категорически против всей этой политики и против политики Владимира Путина в течение всех этих 20 с лишним лет. Но теперь это людям решать. <…>

Речь идет о том, чтобы граждане собрали подписи. «Яблоко» подписи не собирает. «Яблоко» помогает, если кто-то спрашивает, или как-то участвует. А собирают люди сами, и не за Явлинского, а за выдвижение — чтобы был такой кандидат. Этот сбор подписей безопасный, там не надо писать «за мир», ничего это не надо. Там надо писать только одно — что я поддерживаю выдвижение такого-то человека, в данном случае речь идет обо мне. Люди собирают сами.

На сегодняшний день у нас несколько сотен тысяч уже. Я считаю, что это запрос общества, если 10% избирателей, только 10% избирателей России, нуждаются в таком кандидате. Хотя бы 10%. Поэтому была названа цифра — 10 миллионов. Это будет продолжаться еще месяца полтора. Там посмотрим.

О войне в Израиле

7 октября отряды боевиков ХАМАС ворвались в приграничные с сектором Газа районы, где начали убивать и брать в заложники израильтян. В ответ Израиль начал =военную операцию «Железные мечи» и заявил о полной блокаде Газы. По данным властей сектора Газа, от действий израильской армии погибли погибли 13,3 тыс. жителей анклава, в том числе 5,6 тыс. детей. В Израиле, согласно официальным данным, погибли свыше 1,4 тыс. человек, еще более 200 человек остаются в заложниках у ХАМАС.

Я считаю, что [7 октября] это было страшное, отвратительное, ну, у меня даже приличных слов нет, террористическое нападение на безоружных людей, детей и стариков (…) Это не имеет никакого оправдания, вообще никакого.

Понятны политические цели этого мероприятия. И они добились своего. Вот то, что сейчас происходит — это то, что они и хотели.

Что касается ответа — это тема, связанная с гражданскими лицами, невиновным населением [сектора Газа]. Мне их очень жаль. Но у меня есть вопрос: а почему весь мир сейчас возбуждается на всякие эти темы? Почему он их не спасает?

Почему в Египет не открывается переход толком? Почему в Средиземное море не приходят из Европы корабли, чтобы их забрать? Их же не так много. Почему этого всего не делается? Почему только разговоры?

А вот так устроен мир. Вот точно также начинался холокост. Вот так он начинался, когда ясно было, что надо спасать людей, и никто не захотел. <…> Я выражаю абсолютное человеческое сочувствие всем безвинным людям, которые там погибают. Но все же еще раз хочу сказать: те, кто начал это, хотели использовать их как живой щит. Это же умышленно сделано, это умышленно было произведено. Это умышленно было решено использовать их как живой щит. В какой мере удается Израилю не наносить ущерб мирным жителям? Я заочник, я ничего не могу сказать.

О российской экономике

В России выстраивается новая экономика, экономика военного времени.

40% бюджета — это расходы на оборону и безопасность. А остальные 60% почти полностью — на повышение уровня жизни самых бедных людей.

А дальше вопрос стоит очень просто. Товары народного потребления, в связи с санкциями и в связи с тем, что перестраивается вся структура производства, ожидаются в дефиците. Поэтому нужно закупать их за рубежом, поэтому нужна валюта, поэтому падает курс рубля.

А самое остроумное решение — это решение Центрального Банка. Они поднимают ставку, но эту ставку поднимают только для гражданских бизнесов, для среднего, малого бизнеса, для ипотеки, для кредитов. А все остальное финансируется напрямую из государственного бюджета. <…>

Те, кого принято называть средним классом — конечно, будет не скучно им, им будет очень тяжело и трудно. Ну, я что могу сказать? Я сочувствую. Но это давняя тенденция. Это тенденция, вы даже не представляете, с 2012 года. Это курс на уничтожение среднего класса.

У нас уничтожается средний класс, потому что он вышел тогда на площади, потому что он независимый, потому что у него свои доходы, потому что он сам зарабатывает, и это у нас не в моде.

Никакой катастрофы, никакого кризиса, ничего этого не будет. Исходя из нынешних обстоятельств — нет, не будет. Будут трудности, и у определенных групп населения — немалые трудности, но ничего этого не будет. <…>

Деньги всегда будут, потому что нефть нужна. До сих пор спорят, покупать ли наши алмазы. Через Украину идут газопроводы. У вас еще вопросы вообще есть? Поэтому я говорю — прекратите убивать людей. Ну, если газопроводы идут. Вы можете себе представить — во Второй мировой войне чтобы вот что-нибудь похожее вообще было? Идут газопроводы. Нефть, говорят, мы не будем продавать в Европе. Так мы ее продаем Индии, Индия ее немного перерабатывает, туда же она и приходит. Я могу до бесконечности рассказывать все эти истории, они все очень хорошо известны.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов