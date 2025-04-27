Полиция Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на посетителей уличного фестиваля по случаю филиппинского праздника День Лапу-Лапу. Об этом говорится на странице городской полиции в соцсети Х.

«На данный момент мы уверены, что этот инцидент не был актом терроризма», — сообщили в ведомстве.

Число пострадавших в сообщении не приводится.

Генеральное консульство Филиппин в Ванкувере выразило глубокую обеспокоенность и соболезнования в связи с трагедией. Дипмиссия призвала филиппинскую общину оставаться сильной и стойкой. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби пообещал оказать Ванкуверу любую необходимую поддержку.

Премьер-министр Канады Марк Карни написал в соцсетях, что «был опустошен, услышав об ужасных событиях» на фестивале.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования близким погибших и раненых, филиппино-канадской общине и всем в Ванкувере. Мы скорбим вместе с вами», — заявил он.

Соболезнования также выразили президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, британский король Карл III и его супруга Камилла.

«Генеральное консульство Филиппин в Ванкувере работает с канадскими властями, чтобы гарантировать, что инцидент будет тщательно расследован, а жертвы и их семьи получат поддержку и утешение. Мы едины с семьями жертв и филиппинской общиной в Ванкувере в это трудное время», — заявил филиппинский лидер.

Что известно об инциденте

Вечером 26 апреля внедорожник въехал в толпу участников фестиваля, посвященного филиппинскому празднику в память о победе вождя Лапу-Лапу над испанскими войсками под предводительством Фернана Магеллана в 16 веке. За день фестиваль посетили до 100 тысяч человек, сообщает CBC.

Филиппинская община является третьей по величине культурной группой в Британской Колумбии после южно-азиатской и китайской. По данным статистического управления Канады, численность общины составляет более 174 тысяч человек, что составляет 3,5% от общей численности населения провинции.

Как пишет Vancouver Sun, инцидент произошел, когда фестиваль уже подходил к концу, но посетители еще не разошлись. Рабочие разбирали сцену, шатры и торговые палатки, а также подняли баррикаду, которая блокировала движение. Пока другие автомобили осторожно проезжали сквозь толпу, одна машина внезапно набрала скорость и сбила людей, рассказал CBC журналист из Торонто Крис Пангилинан, посетивший мероприятие.

«Затем мы поняли, что происходит, и все начали кричать. Водитель просто нажал на педаль газа и врезался в сотни людей. Это было похоже на удар шара для боулинга — все кегли взлетели в воздух», — описал он.

Журналист также сравнил увиденное с зоной военных действий. По его словам, «повсюду были тела» и «бесчисленное множество» раненых.

Одна из посетительниц фестиваля рассказала, что услышала два громких удара и крики. Она и ее друзья побежали к месту происшествия и позвонили в службу 911.

«На улице были тела. Их переехали. Некоторые были уже мертвы», — сообщила женщина.

Ее подруга добавила, что видела среди жертв не менее четырех детей. Владелец одного из фургонов с едой рассказал «Би-би-си», что автомобиль двигался со скоростью около 100 км/ч.

Водителя — 30-летнего жителя Ванкувера — задержали посетители фестиваля до прибытия полиции. Правоохранители уже имели дело с подозреваемым «при определенных обстоятельствах», заявил на пресс-конференции и. о. начальника полиции Ванкувера Стив Рай, отказавшись вдаваться в подробности. По его словам, других подозреваемых по делу нет.

Рай заявил, что у полиции нет данных о связи инцидента с предстоящими 28 апреля парламентскими выборами в Канаде. По его словам, фестиваль прошел «тщательную оценку безопасности». Городские советники Пит Фрай и Шон Орр в свою очередь сообщили, что обычно при проведения фестивалей улицы перекрывают самосвалами, но на сей раз этого не произошло.

Власти Ванкувера в связи с трагедией не стали отменять запланированный на 27 апреля 10-километровый забег Vancouver Sun Run с участием 10 тысяч человек. Полиция пообещала обеспечить «полное надежное развертывание» своих сил на мероприятии.