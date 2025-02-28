Использование лошадей в зоне СВО связано с желанием сохранить жизни людей, заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он добавил, что ожидать появления кавалерии на фронте не стоит.

«Нет, конечно. Мы бережем своих людей. Животные, лошади — это различные альтернативы для того, чтобы доставлять материальные средства, не подвергая жизни людей опасности. Вот и все. Появление лошадей в зоне спецоперации связано с тем, чтобы сберечь жизни людей при поставке боеприпасов, продовольствия, других материальных средств на передовую. Только с этим», — отметил он.

Ранее несколько телеграм-каналов опубликовали видео с российскими военными в зоне СВО, которые скачут на конях или используют их для перевозки оружия.

В июле 2023 года командир полка с позывным Башкир рассказал информагентству «Башинформ», что они используют гужевой транспорт в зоне СВО. По его словам, кони, которых привезли из Башкортостана, удобнее «шишиг» (грузовиков ГАЗ-66) и квадроциклов, потому что с последними есть риск быть обнаруженными.

«А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить все, что нужно, до боевых позиций. На двух конях это порядка 200 кг. За утро можно успеть выполнить два рейса. Будем и технику использовать. Работа лошадей пока пробная. Их еще надо подготовить к звукам выстрелов и взрывов», — рассказал он.

По его словам, идея с конями им подкинул духовный наставник воинов из Башкирии Хамза-хазрат. Сначала это их насмешило, но потом, добавил мужчина, военные «пересмотрели свое отношение». Башкир не исключил, что поголовье может быть увеличено.

В декабре 2024 года Хафизов рассказал Daily Storm, что переданные в зону СВО лошади по кличке Абзелил и Буян «на генетическом уровне» чувствуют опасные заминированные места и обходят их стороной. Он добавил, что животных используют для переноски минометов, снарядов и других грузов.

«Они ведь видят даже ночью. И они на мины не наступают. Чувствуют, где они. Также у этой породы башкирских лошадей генетически так заложено, что они звуков выстрелов, снарядов не боятся. Грохот им нипочем», — рассказал Хафизов.

6 февраля Соболев прокомментировал RTVI появление ослов в зоне СВО. Депутат сообщил, что «любые средства, которые направлены на сохранение жизни наших солдат и офицеров в зоне специальной военной операции, хороши». Он подчеркнул, что «ничего здесь такого нет».

Коллега Соболева по думскому оборонному комитету Виктор Заварзин заявил RTVI, что ослы могут использоваться на участках боевых действий с труднодоступной местностью.