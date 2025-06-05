Первая оригинальная сумка Hermès Birkin будет продана с молотка в Париже 10 июля 2025 года, сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома Sotheby’s. Она станет главным лотом тематических торгов «Иконы моды».

Вместительная сумка с седловидным швом, на создание которой генерального директора Hermès Жана-Луи Дюма вдохновила актриса и певица Джейн Биркин при случайной встрече в самолете, сшита полностью из натуральной черной кожи.

«В мире моды бывают редкие моменты, когда объект выходит за рамки тенденций и становится легендой. Оригинальная сумка Birkin Джейн Биркин — именно такой момент», — заявила руководитель отдела сумок и моды Sotheby’s Моргана Халими.

По ее словам, эта сумка находится в одном ряду с «другими исключительными предметами столь же ослепительного происхождения», такими как корона и плащ Фредди Меркьюри или красный свитер принцессы Дианы с орнаментом в виде овец, получивший ироничное прозвище «Паршивая овца».

CNN спросил у Sotheby’s, какую сумму аукционный дом рассчитывает выручить за сумку, но не получил ответа. «Оригинальная Birkin обладает потенциалом для того, чтобы переустановить рекорды», — добавила Халими.

По данным Sotheby’s, оригинальная сумка Birkin отличается от последующих версий по семи параметрам — размеру, наличию металлических колец, латунной фурнитуры, длинного ремня для ношения на плече, молнии и нижних заклепок. Кроме того, на ее переднем клапане красуются инициалы Биркин — «JB».

Сумка будет выставлена ​​на всеобщее обозрение в галерее Sotheby’s в Нью-Йорке с 6 по 12 июня. Когда оригинальную Birkin выставляли в парижской галерее аукционного дома осенью 2024 года, а затем в Sotheby’s Maison в Гонконге в начале 2025 года, посмотреть на нее пришли тысячи человек.

История этой сумки, ставшей легендой в мире моды и не поддающимся времени символом роскоши, началась в 1984 году, когда Жан-Луи Дюма и Джейн Биркин случайно оказались попутчиками в самолете и разговорились. Она поделилась, что для путешествий хотела бы иметь дамскую сумку «размером в половину чемодана», чтобы туда помещалось все необходимое. Дюма попросил у нее эскиз, и она нарисовала его на гигиеническом пакете, которые стюардессы раздают пассажирам на случай тошноты.

До создания первой Birkin прошло 40 лет после той встречи. Сама Джейн Биркин в интервью заявляла, что сумка стала «феноменом поп-культуры». В 2020 году в беседе с CNN она предположила, что именно из-за Hermès Birkin, а не по ролям в кино или хиту «Je T’aime… Moi Non Plus», ее в итоге запомнят. «Боже мой, когда я умру, возможно, люди будут говорить только о сумке», — пошутила Биркин. Она умерла в 2023 году.