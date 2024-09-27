Американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за организатора экскурсий по болотам с аллигаторами Джереми Дюфрена. Об этом сообщила The Daily Mail, опубликовав снятые папарацци фото и видео со свадьбы.

Это первый брак для 39-летней Дель Рей и второй для Дюфрена, который старше певицы на 17 лет и является отцом троих детей.

Церемония в штате Луизиана, где родился и работает Дюфрен, состоялась 26 сентября — всего через месяц после того, как СМИ написали о его предполагаемом романе со звездой.

В конце августа пару заметили держащимися за руки на музыкальном фестивале в Лидсе (Великобритания), а 8 сентября Дель Рей впервые появилась вместе с Дюфреном на публичном мероприятии — свадьбе британской певицы и модели Карен Элсон.

На собственном бракосочетании Лана Дель Рей была в длинном белом платье со шлейфом и голубой лентой в волосах, жених — в темном костюме-тройке. К алтарю невесту вел отец, среди гостей были брат и сестра певицы.

Церемония прошла на открытом воздухе прямо на причале реки, откуда стартуют экскурсии Дюфрена на аэролодках. В одном из таких туров Дель Рей и познакомилась с гидом в 2019 году. Как отмечают на фан-сайте певицы со ссылкой на страницу Дюфрена в TikTok, на его лодочных экскурсиях бывали и другие знаменитости, например, актрисы Кейт Хадсон и Эмма Робертс.

«Не знаю, может, конечно, это любовь, но больше похоже на summertime sadness», — прокомментировала свадьбу журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

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