Некоторые женщины пожаловались на правила петербургского спортивного клуба Fitness Plaza, которые запрещают стринги и бикини. Отдельные телеграм-каналы и СМИ связали эти ограничения с тем, что владелец учреждения, предположительно, из Азербайджана, назвав их «нормами шариата». В самом Fitness Plaza подтвердили, что женщины должны носить купальники, чтобы «ничего не было видно».

RTVI позвонил по номеру гендиректора фитнес-клуба Амраха Набили. Ответивший на звонок мужчина не стал подтверждать, что является владельцем Fitness Plaza, но признал, что в учреждении есть определенные запреты, которые действуют уже определенное время.

«Некоторые предметы, да, запрещены. Но я не очень понимаю, как это связано с шариатом? Это спортивный бассейн — разве в спортивном бассейне можно ходить в стрингах?» — сказал он.

По словам собеседника RTVI, в клубе произошла «рядовая ситуация»: управляющий, «русский парень», сделал замечание одной из посетительниц Fitness Plaza по поводу внешнего вида.

«Я не очень понимаю, какое отношение имеет генеральный директор к рядовой ситуации. Вы думаете, что генеральный директор стоит в клубе и запрещает людям ходить в том, что ему не нравится? Есть сотрудники в бассейне, администраторы, тренеры. Они и делают замечания людям. Обычная базовая ситуация. Я не понимаю, о каком шариате может идти речь. Мы можем подать в суд на разжигание межнациональной розни, что от нашего имени распространяется ложная информация», — добавил он.

Мужчина подчеркнул, что для получения любых комментариев нужно обращаться в сам клуб.

«Новости Петербурга. АиФ» пишет, что женщинам в Fitness Plaza запрещено плавать в бикини, стрингах, микрокини, бандо и любых неслитных моделях с юбкой. Разрешены: слипы, хипстеры, бразильяно, монокини, танкини, майо, купальники с шортами, рукавами и буркини.

Некоторые посетительницы, как уточняет издание, считают, что эти ограничения «напоминают религиозные традиции, что вызвало недовольство и вопросы о навязывании культурных установок», а кое-кто из клиенток обратился в комитет по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга.

В Fitness Plaza рассказали журналистам, что главное требование к женщинам — это слитный купальник, «чтобы живот закрывал и сзади ягодицы должны быть прикрыты».

«Никаких стрингов и бикини. Просто к нам многие так ходили, а у нас дети маленькие плавают, групповые программы проходят. Так что запрещено, чтобы все открыто было. Требуется, чтобы там ничего у девушек не было видно», — заявили в фитнес-клубе.

Информацию об ограничениях в спортивном клубе также подтвердил петербургский портал Neva.Today. Одна из его читательниц рассказала, что женщин, приходящих в бассейн фитнес-зала, требуют приходить в слипах, хипстерах, бразильяно, монокини, танкини, май-топах, купальниках с шортами, рукавами или буркини. Стринги, раздельные купальники и бикини под запретом — если клиентка клуба будет в них, то ее могут выгнать.

В клубе сообщили изданию «Подъем», что не считают эти правила некорректными.