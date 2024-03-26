В Москве задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину, сообщает источник РБК в правоохранительных органах и телеграм-канал «112«.

По данным источники РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, замруководителя службы проверяют на причастность к коррупции. Собеседник издания уточнил, что претензии следствия касаются периода с 2011 по 2019 годы, когда Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

Источник РБК отметил, что в ее кабинете прошли обыски.

Официального комментария ФТС пока не было. RTVI обратился в пресс-службу ведомства.

На сайте ФТС говорится, что Ягодкина в таможенных органах работает с 1997 года и прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления — начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

С августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В январе 2018 года она возглавила это управление.

На должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Ягодкину назначили в сентябре 2019 года. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.