Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов призвал ввести «значимые штрафы» за репост с не верифицированных страниц, у которых аудитория больше 10 тысяч человек. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

По словам Кирьянова, максимальная сумма штрафа еще не известна, но «инициатива по этой части будет предметно обсуждаться в осеннюю сессию». «Штрафы должны быть значимыми. Речь идет не о 500 рублях и даже не о пяти тысячах», — заявил Кирьянов во время пресс-конференции.

Если репост был сделан с не верифицированной РКН страницы, которая зарегистрирована в иностранных социальных сетях, то это «станет отягчающим обстоятельством».

«Нам надо понять, что только отечественные платформы и социальные сети, зарегистрированные и работающие по российскому законодательству, могут защитить права своих пользователей, клиентов и бизнес-партнеров», — добавил депутат.

В свою очередь, адвокат по уголовным и гражданским делам Марк Ерофеев, на этой же пресс-конференции, выступил против введения штрафов.

«Наше законодательство, как по мне, достаточно полное. И в нем и так очень много ответственности предусмотрено. <…> Предположим, обычный гражданин видит пост какого-то блогера с аудиторией более 10 тысяч человек — там фото с детьми, кошками, собаками. Этот пост не негативный, ничего плохого он не несет. Гражданин решит поделиться этим постом у себя, а потом должен будет выплатить штраф за то, что не проверил, был ли этот блогер зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Это все усложняет жизнь в интернете, который был создан для упрощения коммуникации между людьми. Нам разъяснили, что все это делается для деанонимизации, что, конечно же, будет полезно для полиции, например, при расследовании каких-то дел. Я надеюсь на разумность. Сейчас наказание за репосты предлагается ввести, дальше — за лайки? Куда мы все придем?», — сказал Ерофеев.

«Пока не об этом речь, но через 10 лет, уверяю, она о штрафах для физлиц тоже зайдет», — ответил ему Кирьянов.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале анонсировал законопроект о введении штрафов за репосты незарегистрированных страниц и каналов с аудиторией более 10 тысяч человек.

«Инициатива о введении штрафов за репосты страниц и каналов, не зарегистрированных в РКН, появится не раньше осени. О ее проработке пока говорить рано, но раз в законе есть обязанность, должна быть прописана и ответственность. На практике между двумя этими событиями обычно проходит не менее года, поэтому ожидайте соответствующих инициатив в осеннюю сессию Госдумы», — написал депутат.