Иммиграционные суды за последний год удовлетворили почти 3 000 прошений россиян о предоставлении убежища в США, свидетельствуют данные TRAC, на которые обратил внимание RTVI. Это рекорд как минимум с 2001 года. Еще почти 36 000 человек ожидают рассмотрения их дел.

Всего за 2024 финансовый год (длится с октября по сентябрь) американские иммиграционные суды удовлетворили 2 915 прошений россиян о предоставлении убежища в США. Этот показатель побил прошлогодний рекорд — тогда россиянам в судебном порядке выдали 1 981 разрешение.

Убежище предоставляют иностранцам, которые не могут вернуться домой из-за риска преследования по политическим убеждениям, сексуальной ориентации, религиозным взглядам, расе или принадлежности к определенной социальной группе.

Большинство прошений об убежище подают в защитном порядке, говорится в разъяснениях TRAC. То есть тогда, когда против человека уже инициировали дело о депортации. В суде он может заявить, что его нельзя высылать, поскольку он имеет право на предоставление убежища.

В 2022 году многие россияне уехали из страны, в т.ч. из-за рисков привлечения к уголовной ответственности, сказала RTVI Евгения Рыжкова, адвокат юргруппы «Яковлев и Партнеры». По ее словам, на момент отъезда у большинства уже были постановления о привлечении к административной ответственности за публичные мероприятия и высказывания в интернете.

“Не всегда законно проходя границу с США, россияне просят политическое убежище и обращаются к местным юристам для подготовки документов в суд. Американские адвокаты часто обращаются к российским с просьбой разъяснить порядок привлечения их доверителей к уголовной ответственности за повторное совершение деяния. Эти разъяснения также ложатся в основу решения о предоставлении убежища”, — пояснила она.

По мнению Рыжковой, значение имеет и тот факт, что в отношении некоторых просителей убежища имеется решение ЕСПЧ о том, что решения российских судов противоречат Европейской конвенции по правам человека и подлежат отмене. При этом решения ЕСПЧ Российской Федерацией не исполнены.

С момента подачи в суд до слушаний в среднем проходит 977 дней, следует из статистики TRAC за тот же 2024 финансовый год. Это может означать, что сейчас решения дождались те, кто подавал прошения еще в 2021 году.