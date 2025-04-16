Середина апреля в Москве и Московской области будет отмечена теплой погодой, а перед началом Пасхальной недели установится температура, превышающая климатическую норму на 6-7 градусов, рассказала RTVI главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Хочется сообщить, что погода будет вполне хорошая, комфортная. Единственное, что — в пятницу днем местами может пройти небольшой кратковременный дождь, но все-таки в большей степени это коснется севера Московской области», — сказала она.

По словам синоптика, днем 16 апреля ожидается, что «температура достигнет рекордных значений в +21 градус», 17 апреля прогнозируется температура +18…+20 градусов, а 18 апреля — от +20 до +22 градусов.

«Такая же температура, в пределах +20…+24 градусов, ожидается в выходные, в праздничные дни, то есть в субботу и воскресенье», — добавила Позднякова.

Она отметила, что в выходные, 19 и 20 апреля, осадков не прогнозируется, а по температуре воздуха и по своему характеру погода будет больше соответствовать середине или последней декаде мая.

«Конечно, природа откликнется на столь бурное тепло, поэтому, как говорится, пейзаж будет меняться, можно сказать, каждый день. Особенно приятно, что праздничные дни у нас будут с хорошей погодой», — сказала синоптик.

В начале Пасхальной недели ожидаются небольшие дожди и высокая температура как в дневные, так и в ночные часы.

«Температура воздуха в выходные, практически включительно до 22 числа, будет существенно превышать климатическую норму — градусов на 6-7. А потом, в отдельные дни, нас ожидают дожди и, собственно говоря, понижение температуры, поэтому призываю всех в выходные воспользоваться великолепными апрельскими праздничными выходными днями», — заключила Позднякова.