Рэперов Шона Картера (Jay-Z) и Шона Комбса, (P.Diddy) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, сообщает NBC News со ссылкой на документ.

По данным телеканала, изначально иск был подан в октябре, в качестве ответчика в нем был указан Diddy, но в воскресенье иск был подан повторно: в него было включили Jay-Z.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что изнасилование произошло после того, как ее отвезли на вечеринку после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Как выяснил NBC News, у нее не было билета на это мероприятие, и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку.

«Один из водителей сказал ей, что он работает на Комбса и что она «соответствует тому, что искал Diddy». Он пригласил ее на вечеринку после шоу и сказал ей вернуться к его машине позже вечером, после того как он перевезет Картера и Комбса», — сказано в иске

Позже тот отвез ее в дом, где, по словам девушки, она подписала документы о неразглашении.

В иске также сказано, что на вечеринке были знаменитости, которые употребляли наркотические вещества.

«Ей предложили напиток, от которого она почувствовала «дурноту, головокружение и необходимость прилечь», и она пошла в комнату, чтобы отдохнуть», — говорится в документе.

Вскоре после этого, сказано в иске, в комнату вошли Комбс и Картер, и Diddy сказал: «Вы готовы к вечеринке!»

«Именно тогда, утверждает она, Картер снял с нее одежду, прижал ее к земле и изнасиловал, пока Комбс и неназванная знаменитость наблюдали. Она говорит, что Комбс также изнасиловал ее, пока Картер и женщина наблюдали», — сообщает телеканал.

В иске говорится, что она смогла противостоять принуждению к оральному сексу с Комбсом, ударив его по шее.

Сам Jay-Z назвал эти обвинения отвратительными.

«Я умоляю вас подать уголовный иск, а не гражданский! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт», — сказал музыкант.

Техасский адвокат Тони Бузби, который подал иск, не стал комментировать ситуацию. За последние месяцы он подал несколько исков — все они не разглашали имена своих истцов — обвиняя Комбса в нападении и изнасиловании. Это первый иск, в котором адвокат назвал еще одного знаменитого ответчика.

Юристы Комбса в свою очередь назвали иски «бесстыдными рекламными трюками, призванными вымогать деньги у знаменитостей, которые боятся, что о них будет распространяться ложь».

«Как уже заявляла его юридическая команда, г-н Комбс полностью уверен в фактах и ​​честности судебного процесса. В суде восторжествует правда: г-н Комбс никогда не совершал сексуального насилия и не торговал людьми ни с кем — ни с мужчиной, ни с женщиной, ни с взрослым, ни с несовершеннолетним», — сказано в заявлении.

Дело P.Diddy

Рэпера P.Diddy арестовали 17 сентября в отеле на Манхэттене, его обвиняют в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Первый иск против Комбса подала в ноябре 2023 года певица Кассандра Вентура, с которой музыкант состоял в отношениях. Всего иски против P. Diddy подали около 120 человек.

По словам потерпевших, с 1991 года он организовывал закрытые вечеринки, где подвергал их насилию. Los Angeles Times пишет, что 25 истцов на тот момент были несовершеннолетними. В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что музыкант организовал целую схему, которая включала все, от вербовки жертв до подготовки и уборки гостиничных номеров, где заранее лежало запасное постельное белье и наркотики.

Сам P. Diddy отрицает обвинения в свой адрес. Суд отказал ему в возможности выйти на свободу под залог в $50 млн.

Певица Джагуар Райт в видеоролике, опубликованном в TikTok, позже рассказала, что секс-вечеринки Комбса могли посещать экс-президент США Барак Обама, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, музыканты Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна, Дрейк, Крис Браун, Ашер и другие знаменитости.