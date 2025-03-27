Российского рэпера Пашу Техника (Ивлева) экстренно госпитализировали в Таиланде. В больнице его ввели в искусственную кому, рассказал «Осторожно, новости» менеджер артиста Марк.

По словам менеджера, о произошедшем он узнал утром 27 марта. Изначально сообщалось, что артист находится под капельницей. Но спустя час близкие рэпера заявили, что его подключили к аппарату ИВЛ.

«Он в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — уточнил собеседник «Осторожно, новости».

Чем именно отравился Паша Техник, менеджеру пока не сообщили, отмечает телеграм-канал. По некоторым данным, артиста могли госпитализировать с тяжелым отравлением запрещенными веществами.

В разговоре с «Инфо24» представитель рэпера уточнил, что Техник употребил «неизвестные вещества». По данным издания, в Таиланд рэпер уехал со своей девушкой. До поездки он якобы говорил своему менеджеру, что «устал от зависимости и хочет умереть». После отпуска у Техника должны были быть гастроли. Близкие артиста намерены разобраться, кто дал ему наркотические вещества, добавляет издание.

Ранее бывшая жена Техника Ева Карицкая заявила, что менеджер рэпера пытается скрыть информацию о его состоянии. «Осторожно, новости» писали, что она опубликовала скриншот переписки, где менеджер Техника говорит, что тот «выпил сироп или что-то там» и теперь под капельницей.

Вместе с тем девушка Техника, которая находится с ним в Таиланде, утверждает, что музыкант «просто обследуется».

Паша Техник родился в июле 1984 года в Москве, в школе увлекся рэп-музыкой, а в 2001 году создал группу Kunteynir. В 2008 году музыканта арестовали за хранение и распространение наркотиков, а в 2009 году осудили на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2013 году Техник освободился и воссоздал свой коллектив Kunteynir, распавшийся во время его пребывания за решеткой. В 2016 году группа выпустила свой последний альбом «Последняя запись» и снова распалась.

Летом 2018 года Паша Техник прошел курс реабилитации от наркотической зависимости в специализированной клинике. В декабре 2019 года его почти на полтора года лишили водительских прав за «пьяное» ДТП, а в июне 2020 года задержали за повторный случай вождения в нетрезвом виде. Вскоре он был приговорен к 11 месяцам лишения свободы и двухгодичному запрету на управление транспортными средствами.

Осенью 2022 года у Техника начались приступы эпилепсии из-за злоупотребления наркотическими препаратами, он впал в кому. Рэпера подключили к ИВЛ, через день он вышел из комы. В 2023 году Техник прошел курс социальной реабилитации от наркотической зависимости. Телеграм-канал Mash писал, что лечение обошлось ему как минимум в 2 млн рублей.

В ноябре 2024 года рэпера оштрафовали на 20 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств. Фрунзенский районный суд Владимира постановил, что артист разместил на «Яндекс.Музыке» треки, в которых идет речь об употреблении и сбыте наркотиков.