Рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом «Платина», задержали полицейские во время концерта в томском клубе, где артист отмечал свой день рождения, сообщил телеграм-канал MASH.

В телеграм-канале управления МВД России по Томской области сообщается о задержании гражданина Латвии в ходе оперативно-профилактических мероприятий в Томске. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к ответственности за пропаганду наркотиков.

«При проверке по базам данных, полицейскими установлено, что цель въезда гражданина не соответствует осуществляемой им деятельности на территории Российской Федерации. В отношении него составлены административные протоколы по части 2 статьи 18.8 и части 1 статьи 18.10 КоАП РФ», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на задержанного также был составлен административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование на опьянение.

«Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц и в ближайшее время будет доставлен в суд для принятия решения по административным материалам», — добавили в полиции.

Полицейские вышли на сцену и забрали Плаудиса за кулисы. В 2021 году руководитель организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием проверить тексты рэпера на пропаганду наркотических веществ.