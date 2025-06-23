В Риме запланирована выставка репродукций работ русского живописца Александра Иванова и выступление Московского Синодального хора. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«У нас достаточно много культурных мероприятий, которые мы делаем вместе с Ватиканом, в том числе в рамках Юбилейного года. Они показывают понимание Ватиканом роли российской культуры и искусства», — сказал Иван Солтановский.
Юбилейный год — в католической традиции год, в течение которого можно получить полную индульгенцию. Нынешний юбилейный год был объявлен Франциском с 24 декабря 2024-го по 6 января 2026-го.
«Стремясь продемонстрировать взаимодействие двух культур, двух религий, искусства, мостов между нашими Церквями и государствами, мы решили обратиться в Ватикан, чтобы проводить культурные мероприятия под эгидой Ватикана в рамках этого года. Мы получили согласие, у них есть целая программа», — сообщил российский посол.
Дипломат напомнил, что в 2024 году в Ватикане выступил хор Академии Гнесиных, который исполнял духовную музыку, произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Джузеппе Верди.
«В ноябре 2025 года под патронатом Ватикана пройдет концерт духовной и религиозной музыки Московского Синодального хора в одной из папских базилик. Об этом есть принципиальная договоренность. Есть принципиальное согласие нашей РПЦ и Министерства культуры. И мы сейчас готовим этот концерт», — сказал он.
По словам российского посла, выступление Синодального хора станет «большим событием».
«Еще при содействии Третьяковки мы получили репродукции 54 эскизов, набросков великого русского живописца Александра Иванова из «библейского цикла». Мы их непременно выставим — причем не только в Риме. Ведется разговор и о том, чтобы выставить их в Бари и в других местах», — добавил Солтановский.