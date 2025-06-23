В Риме запланирована выставка репродукций работ русского живописца Александра Иванова и выступление Московского Синодального хора. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«У нас достаточно много культурных мероприятий, которые мы делаем вместе с Ватиканом, в том числе в рамках Юбилейного года. Они показывают понимание Ватиканом роли российской культуры и искусства», — сказал Иван Солтановский.

Юбилейный год — в католической традиции год, в течение которого можно получить полную индульгенцию. Нынешний юбилейный год был объявлен Франциском с 24 декабря 2024-го по 6 января 2026-го.

«Стремясь продемонстрировать взаимодействие двух культур, двух религий, искусства, мостов между нашими Церквями и государствами, мы решили обратиться в Ватикан, чтобы проводить культурные мероприятия под эгидой Ватикана в рамках этого года. Мы получили согласие, у них есть целая программа», — сообщил российский посол.

Дипломат напомнил, что в 2024 году в Ватикане выступил хор Академии Гнесиных, который исполнял духовную музыку, произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Джузеппе Верди.

«В ноябре 2025 года под патронатом Ватикана пройдет концерт духовной и религиозной музыки Московского Синодального хора в одной из папских базилик. Об этом есть принципиальная договоренность. Есть принципиальное согласие нашей РПЦ и Министерства культуры. И мы сейчас готовим этот концерт», — сказал он.

По словам российского посла, выступление Синодального хора станет «большим событием».