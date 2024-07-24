Создатель серии блокбастеров «Трансформеры» Майкл Бэй разрабатывают фильм и телефраншизу по мотивам анимационного веб-сериала «Скибиди-туалет». Об этом пишет Variety со ссылкой на режиссера и экс-главу Paramount Pictures Адама Гудмана.

«Мы сейчас ведем переговоры, как по части телевидения, так и первые переговоры по части фильма», — сказал Гудман в интервью Variety.

Проект пока находится на стадии переговоров. При этом Бэй и его художник-постановщик Джеффри Бикрофт уже очень тесно сотрудничает с Герасимовым, «чтобы профессионально выстроить механизм работы», рассказал Гудман.

«Он [Герасимов] создает что-то, что может стать следующими „Трансформерами“ или вселенной Marvel», — считает он.

Гудман не назвал студии или организации, с которыми ведутся переговоры. В то же время он допустил, что проект будет создан в гибридном анимационно-игровом формате, и сравнил его с фильмами «Джон Уик» и «Район № 9».

Бэй и Гудман совместно управляют «транс-цифровой» студией Invisible Narratives, которая ранее получила права на производство игрушек по мотивам «Скибиди-туалета».