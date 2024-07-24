Создатель серии блокбастеров «Трансформеры» Майкл Бэй разрабатывают фильм и телефраншизу по мотивам анимационного веб-сериала «Скибиди-туалет». Об этом пишет Variety со ссылкой на режиссера и экс-главу Paramount Pictures Адама Гудмана.
«Мы сейчас ведем переговоры, как по части телевидения, так и первые переговоры по части фильма», — сказал Гудман в интервью Variety.
Проект пока находится на стадии переговоров. При этом Бэй и его художник-постановщик Джеффри Бикрофт уже очень тесно сотрудничает с Герасимовым, «чтобы профессионально выстроить механизм работы», рассказал Гудман.
«Он [Герасимов] создает что-то, что может стать следующими „Трансформерами“ или вселенной Marvel», — считает он.
Гудман не назвал студии или организации, с которыми ведутся переговоры. В то же время он допустил, что проект будет создан в гибридном анимационно-игровом формате, и сравнил его с фильмами «Джон Уик» и «Район № 9».
Бэй и Гудман совместно управляют «транс-цифровой» студией Invisible Narratives, которая ранее получила права на производство игрушек по мотивам «Скибиди-туалета».
«Скибиди-туалет» — веб-сериал, созданный блогером Алексеем Герасимовым, известным под ником DaFuq!?Boom! В основе сюжета мем-сериала лежит противостояние скибиди-туалетов — гуманоидных унитазов — и спецагентов с камерами вместо голов. На данный момент на канале Герасимова в YouTube около 43 млн подписчиков и 73 эпизода «Скибиди-туалетов».