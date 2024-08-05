Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч заявил, что боится выходить из дома из-за страха заразиться COVID-19. Об этом он рассказал в интервью журналу Sight and Sound.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», — поделился режиссер.

Он отметил, что если и будет снимать кино, то сможет заниматься этим только удаленно. «Но мне бы этого очень не хотелось», — добавил Линч.

Эмфизема — заболевание легких, которое сопровождается разрушением альвеол. Люди с этим диагнозом жалуются на одышку. Чем дальше прогрессирует болезнь, тем сложнее им двигаться.

Последним на данный момент проектом Линча является третий сезон сериала «Твин Пикс», выходивший на стриминге Showtime в 2017 году. В нем рассказывалось о жизни спецагента ФБР Дейла Купера (Кайл Маклахлен), оказавшегося заточенным в параллельном мире, и его двойника, который сумел выбраться из темной вселенной Черного Вигвама. События третьего сезона развиваются спустя двадцать пять лет после завершения второго.

В 2024 году Линч предложил Netflix идею нового проекта — анимационного фильма Snootworld («Мир снутов»). Над ним должна была работать сценарист фильмов Тима Бертона Кэролайн Томпсон, автор «Трупа невесты» и «Кошмара перед Рождеством». Однако Netflix отказался от съемок.