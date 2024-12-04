Первая неделя в столичном регионе будет холодной как днем так и ночью, а в субботу, 7 декабря, ожидается еще и «резкий поворот в погоде», связанный с приближением атмосферного фронта с запада. Об этом RTVI рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, начиная с 5 декабря погода в Москве и Подмосковье будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

«Температура в ночь на четверг ожидается уже отрицательная: по Москве минус 5 — минус 7 градусов в Москве, по области — от минус 4 до минус 9. Ветер изменил направление на северный. Днем также слабоотрицательные температуры, в отличие от предыдущих дней, когда было до плюс 1 градуса. Днем 5 декабря ожидается минус 2 — минус 4 градуса, по области от минус 1 до 6 градусов мороза, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Соответственно, на дорогах, на тротуарах вполне возможно образование гололедицы», — сообщил метеоролог.

В пятницу, 6 декабря, ночью без осадков, температура останется прежней, продолжил он, днем местами, в основном в западных районах Подмосковья, пройдет небольшой снег. Температура в столице составит от минус 2 до минус 4 градусов, по области — от минус 1 до минус 6, уточнил эксперт. Далее, добавил Голубев, москвичей ожидают облачные и снежные выходные.

«Более резкий поворот в погоде ожидается 7 декабря, в субботу. Будет облачная погода, снег, связанный с атмосферным фронтом, который переместится из западных областей Центрального округа. Поэтому ночью в Москве температура от минус 3 до минус 5 — чуть повыше, чем накануне. По области — от 3 до 8 мороза, выпадет порядка 3-5 см снега. Днем также чуть теплее, минус 1 — минус 3 градуса, по области 1-6 мороза, ветер юго-восточный», — сказал собеседник RTVI.

В воскресенье, добавил метеоролог, снегопад продолжится, температура ночью — от 1 до 6 градусов мороза, днем — от минус 4 до нуля. В начале следующей недели температура снова повысится — ночью может быть от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — от минус 3 до плюс 2, сказал Голубев. По его словам, такой характер погоды, предварительно, сохранится в течение последующих дней.

Что касается колебаний атмосферного давления, то 5—6 декабря оно будет высоким, порядка 760 мм ртутного столба, а в дальнейшем будет падать на 5—7 мм, заключил собеседник RTVI.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила изданию «Ведомости. Город», что, согласно долгосрочным прогнозам, декабрь в Москве в целом ожидается теплым. «Все долгосрочные модели показывают нам, что температура в декабре со слабоотрицательными значениями более вероятна, чем сильные морозы ниже минус 10 градусов», — добавила она.

Также эксперт заявила РИА Новости, что в столице в ближайшую неделю ожидаются температурные качели: от минус 6 градусов в четверг до плюс 3 на следующей неделе.